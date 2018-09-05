Mısır Maliye Bakanı: Bir yere kadar dayanabiliriz

Türkiye gibi ekonomik darboğazdan geçen Mısır'ın Maliye Bakanı Muhammed Maait süreci şöyle anlatıyor: Bir noktaya kadar dayanabiliriz. Acı reformları yapmalıyız.

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin kur krizi Mısır'ı da ciddi şekilde etkiliyor. Son 10 yılın en yüksek büyüme oranını geçen yıl yüzde 5.3 ile yakalayan Mısır'ın büyümesi tehlikede…

Ülkedeki ekonomik kriz hakkında konuşan Mısır Maliye Bakanı Muhammed Maait ekonomik durumun endişe verici olduğunu söyledi.

ʻʻ Çok çok zor bir durumdan geçiyoruz. Bizi olumsuz etkileyen acı veren reformları yapmalıyız. Reformların sonucu pozitif olacak. Mısır Maliye Bakanı Muhammed Maait

Maait, “Şu ana kadar negatif etkileri savuşturabildik. Fakat bir noktaya kadar bunu yapabiliriz” diye konuştu.

Maait yükselen petrol fiyatlarına vurgu yaparak, “Gelişmekte olan ülkelerdeki problemler, artan enerji fiyatları ve yükselen faizler bizim için problem olacak” diye konuştu.

Ülkede doğalgaz fiyatları son üç yıl içinde üç kat arttı. Mısır nüfusunun yüzde 40'ı günde iki doların altında yaşıyor.

Maait sözlerini şöyle tamamladı: Çok çok zor bir durumdan geçiyoruz. Bizi olumsuz etkileyen acı veren reformları yapmalıyız. Reformların sonucu pozitif olacak.