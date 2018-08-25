Mobil data kullanımı geçen yıla göre bayramda iki katına çıktı

Vodafone aboneleri, arife günü ve Kurban Bayramı’nı kapsayan 5 günde yaklaşık 1 milyar dakika ses, 490 milyon SMS ve 17 milyon GB mobil internet kullandı. Mobil internet kullanımı bu kurban bayramında geçen yıla göre iki kat arttı.

Vodafone, Kurban Bayramı'nda Türkiye'deki 23,4 milyon abonesine ilişkin görüşme, sms ve internet kullanımı istatistiklerini yayımladı. Vodafone'un Kurban Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone'lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1 milyar dakika konuştu, 490 milyon SMS attı ve 17 milyon GB mobil internet kullandı. Kurban Bayramı'nda sevdikleriyle bol bol hasret gideren Vodafone'luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttı.

EN YOĞUN TRAFİK İSTANBUL VE ANKARA’DA

Bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Van olurken, en çok SMS gönderen iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Samsun, Konya, Adana, Antalya, İzmir, Bursa ve Van olarak gerçekleşti. En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa, Muğla ve Samsun şeklinde sıralandı.

EN FAZLA YURTDIŞI ALMANYA ARANDI

Yurt dışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vodafone abonelerinin en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, Afganistan, KKTC, Mısır, Fransa, Suudi Arabistan, Hollanda, Belçika ve Yunanistan olurken, en çok SMS de İngiltere, KKTC, Almanya, Fransa, Türkiye, Hollanda, Avusturya, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu'na gönderildi. Vodafone Red aboneleri de yurt içi ve yurt dışı fiyat ayrımını ortadan kaldıran “Her Şey Dahil Pasaport – Dünya” hizmeti ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetlerini 104 ülkede tıpkı Türkiye’deymiş gibi bayram süresince kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti: “Vodafone olarak, yaptığımız her işin merkezine müşterilerimizi yerleştiriyoruz. Onların ihtiyaçlarını tam olarak anlamaya ve karşılamaya odaklanıyor; ürün ve hizmetlerimizi bu anlayışla geliştiriyoruz. Türkiye'de herkesin onları önemsediğimizi ve Vodafone müşterisi olmanın bir ayrıcalık olduğunu bilmesini istiyoruz. Bu anlayışla, her bayramda olduğu gibi geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda da geniş kapsama gücümüzle abonelerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Abonelerimiz 1 milyar dakika konuştu, 490 milyon SMS attı ve 17 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle hasret giderdi.”

AA