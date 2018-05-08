Moda devi Fendi’den Türk perakendecilere tavsiye

İtalya’nın modadaki gücünü “Made in Italy” markasından aldığını kaydeden Anna Fendi, Türk markalarına “Birleşin” çağrısı yaptı.

Perakende devi Amazon'un 2019'da Türkiye pazarına girişinden önce gündemini “dönüşüm ve yeni nesil satış süreçlerine adaptasyon” olarak belirleyen perakende sektörüne İtalyan lüks moda markası Fendi'nin 2. kuşak temsilcisinden “Birleşin” tavsiyesi geldi. Sektörün yeni dönemde yol haritasını çizmek üzere düzenlenen Perakende Liderler Konferansı'nda bir araya gelen sektör temsilcilerine 1925'te kurulan Fendi markasının öyküsünü anlatan Anna Fendi, “Moda aslında duygudan doğar, elle tutulmaz bir şey. Modadaki başarıda en önemli şey olarak şunu addederim; ekip çalışması. Sizin çok önemli bir özelliğiniz var; bir araya gelmişsiniz. Bir araya gelmek markaları yücelten bir şey. ‘Made in Italy' çok önemli bir katkı sağlamıştır ve biz bu birleşme sayesinde çok şey başardık. Bu yüzden benim size benim tavsiyem birleşmeniz” dedi.

EN BÜYÜK İLHAM KÖKTEN GELİR

Soysal Danışmanlık tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Perakende Liderler Konferansı, sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getirirken, sektörde dijitalleşme çağının getirdiği değişimlere de ışık tuttu. 1925 yılında Roma'da küçük bir kürkçü dükkanı ile başlayan Fendi'nin yolculuğu, Anna Fendi ve diğer 4 kız kardeşin işleri devralmasıyla devam etmiş, 3. kuşakla birlikte Louis Vuitton ile birleşerek yeni bir sayfa açmıştı. Markanın 93 yıllık hikayesini anlatarak Türk markalarına tavsiyelerde bulunan Anna Fendi, “Yerellik bölgesellik değerlidir. Hiçbir zaman köklerden kopmamak gerekir” diyerek en büyük ilham kaynağının adresini verdi.

EVRENİN DİLİ HIZDIR

Fendi'nin moda alanındaki sürecini kızına bırakmasına rağmen her gün 10 saat çalıştığını belirten Anna Fendi, küreselleşmeyle birlikte evrenin yeni dilinin hız olduğuna işaret ederek şöyle devam etti: “Zorluk, başarıya yardım eder. Yaratıcılığın yaşı yoktur. Benim size tavsiyem; işinizde ana hedefiniz güzellik olmalı. Güzel her zaman kazanır, öne geçer.”