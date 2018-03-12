Moody’s dev Türk şirketlerinin notunu indirdi

Moody's Anadolu Efes, Coca Cola İçecek, Koç Holding, Turkcell, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Doğuş Holding'in notlarını indirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s geçen hafta Türkiye’nin kredi notunu düşürmesinin ardından Cuma günü de altı Türk şirketinin notunu bir kademe indirdi, üçünün notunu ise teyit etti.

Moody’s Türkiye’nin not indiriminin ardından altı şirketin notunu indirdi, üçünü teyit etti. Şirketlerden beşi yatırım yapılabilir seviyedeki notlarını kaybetti.

Cuma akşamı yayımlanan Moody’s açıklamasına göre not indirimleri ülke notlarındaki bir kademe düşüşten kaynaklanıyor.

SPEKÜLATİF DÜZEYE İNDİRİLDİ

Anadolu Efes, Coca Cola İçecek, Koç Holding, Turkcell ve Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun (OYAK) notları yatırım yapılabilir en alt düzey olan Baa3’ten Ba1’e, yani spekülatif olarak adlandırılan düzeye indi.

Moody’s ayrıca Doğuş Holding’in kredi notunu bir kademe indirerek Ba1’den Ba2’ye düşürdü.

Kuruluş Şişecam’ın ve Tüpraş’ın kredi notlarını ise Ba1, Erdemir’in notunu Ba2 olarak teyit etti.

REUTERS

