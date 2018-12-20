Moody´s: İtalya, Portekiz ve Macaristan 2019´da kredi zorluklarıyla karşı karşıya

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody´s, İtalya, Portekiz ve Macaristan´ın düşük kredi notları, zayıf bilançolar ve banka riskleri nedeniyle gelecek yıl kredi zorluklarıyla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısı yaptı.

Moody´s raporunda, Baa3 sabit kredi notuna sahip olan İtalya, Portekiz ve Macaristan´daki reform çalışmalarının ekonomik ve mali görünümlerindeki esnekliği arttırdığına dikkat çekilirken, İtalya´nın çeşitlilik ve refah düzeylerinden yararlanmasına karşın, yeni yönetimin rekabeti güçlendirmek ve kamu borcunu azaltmak amacıyla reform hızını düşürdüğü vurgulandı.

Moody´s Başkan Yardımcısı, Baş Analist ve raporun yazarlarından Evan Wohlmann, “İtalya, Portekiz ve Macaristan 2019´da oldukça büyük kredi zorluklarıyla karşı karşıya kalacak. Söz konusu üç ülkede etkili politika tepkilerinin oluşumu veya eksikliği, kredilendirme değerlendirmelerimizde etkili olacak” dedi.

DHA