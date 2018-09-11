Moody’s Türk şirketlerini değerlendirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, artan belirsizliklere rağmen derecelendirmeye giren Türk şirketlerinin çoğunun, borçlarını yapılandırma riskleriyle başa çıkabileceğini bildirdi.

Moody’s Türkiye’ye ilişkin olarak bugün yayınladığı raporunda, yurtiçi GSYH büyümesinin yavaşlaması, finansal koşulların sıkılaşması ve TL’nin değer kaybetmesi sürerken, sağlıklı likidite profillerinin ve iyi dengelenen borç vadelerinin derecelendirmeye tabi ve mali olmayan Türk şirketlerinin çoğunun kredi kalitesini, önümüzdeki 12-18 ay boyunca potansiyel refinansman risklerinden koruyabileceğini belirtti.

Moody’s raporda, “Türkiye’nin bankacılık sistemi ve ekonomisinin geneli açısından dış fon bulmanın sıkılaşması halinde, Türk şirketlerinin kredi kalitesi için en büyük risk, şirketlerin borçlanmaya erişiminde olası bir azalma (olacaktır), ancak bu şu anda bu Moody’s’in baz senaryosu değil” dedi.

MOODY’S: YÜKLER DAHA DA AĞIRLAŞTI

Dolar/euro cinsinden borç geri ödemesinin çok daha maliyetli hale gelmesiyle TL’nin sert değer kaybının, Türk şirketlerinin döviz borç yüklerini daha ağırlaştırdığını söyleyen Moody’s en kötü etkilen kesimin , döviz geliri veya dövize endeksli geliri olmayan korunmamış kısa vadeli döviz borcu olan kaldıraçlı şirketler olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABER Moody's'den Türkiye değerlendirmesi

Moody’s, zayıflayan ekonomiye ve değer kaybeden TL karşısında en savunmasız yatırım şirketinin Doğuş Holding ve çeşitlendirilmiş tüketici ürünleri grubunun Yaşar Holding olduğunu ifade etti.Moody’s’in raporuna göre yedi Türk şirketi, piyasa lideri pozisyonları, offshore malzeme gelirleri veya döviz bağlantılı gelirleri, aktif kur riski yönetimi politikaları, güçlü bilançolar ve sağlıklı likidite desteğiyle, devletin Ba3 tahvil notunun bir kademe üzerinde derecelendiriliyor.

Ancak, Türkiye’nin Ba2 döviz tahvil tavanı, bu notların sınırlı kalmasına yol açıyor. Çünkü bunlar önemli ölçüde ülkedeki devlet ortamının etkilerine açık.

REUTERS