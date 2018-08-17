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Moody’s Türkiye’nin notunu indirdi, görünüm negatif

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba2"den "Ba3"e düşürdü ve not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

android-time 23:51 17 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
Moody’s Türkiye’nin notunu indirdi, görünüm negatif
Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba2"den "Ba3"e düşürdü ve not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye’nin uzun dönem kredi notunun “Ba2″den “Ba3″e düşürüldüğü, görünümünün de “negatife” çevrildiği belirtildi.

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Açıklamada, Türk yetkililerin yakın dönemde uyumlu ve etkili ekonomik bir plan sunması durumunda kredi notunun denge kazanacağı kaydedildi.İLGİLİ HABERFitch'ten Türkiye açıklaması: Tedbirler kredibiliteyi inşa etmek için yetersizFitch'ten Türkiye açıklaması: Tedbirler kredibiliteyi inşa etmek için yetersiz

Ayrıca, enflasyonda düşüş ve cari açıkta azalma olması durumlarında kredi notunun olumlu etkileneceği ifade edilirken, önemli dış finansman desteğinin, kredi notu için destek verici bir etken olacağının altı çizildi.

AA

Son güncelleme: android-time 00:2318.08.2018
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