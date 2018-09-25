Mornero, 1,1 milyon lira değerleme ile yatırım aldı

Seçilen serpme veya zengin kahvaltıyı istenilen saatte müşteriye ulaştıran Mornero, Tarvenn’den tohum yatırım aldı.

Faaliyetleri İstanbul Ticaret Odası tarafından desteklenen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yatırımcı ile girişimciyi buluşturmaya devam ediyor. Son yatırım kararı doğal, sağlıklı ve lezzetli kahvaltıyı müşterinin ayağına getirerek sabah kahvaltılarının vazgeçilmez adresi olmayı planlayan startup şirketi Mornero ile uluslararası yatırımcı Tarvenn buluşmasından çıktı. Tarvenn, haftalık veya aylık abonelikler ile www.mornero.com adresinde hizmet veren Mornero'ya, 1,1 milyon lira değerleme üzerinden yatırım yaptı.

Çalışan ve güne erken başlayan bireylere daha sağlıklı bir kahvaltı seçeneği sunmak için yola çıkan girişim; şirketler için kurumsal teklifler de sunuyor. Girişimin iddialı olduğu konulardan biri, seçilen serpme veya zengin kahvaltıyı istenilen saat dilimi içinde ve uygun fiyatla müşteriye ulaştırması.

TÜRKİYE’YE YAYILMAK İSTİYOR

Mornero, aldığı bu yatırımla operasyonlarını genişleterek daha fazla müşteriye ulaşmayı hedefliyor. Şimdiye kadar Levent ve Maslak bölgesinde faaliyet gösterdiklerini ve hiçbir pazarlama bütçesi olmadan, 100'den fazla kişiye sağlıklı kahvaltı aboneliği sunduklarını belirten Mornero kurucusu Sabit Çakmaklı, aldıkları yatırımla finansal ve operasyonel olarak güçlenerek, önce İstanbul ardından tüm Türkiye'de doğal ve lezzetli kahvaltıyı abonelerine ulaştırmak istediklerini söyledi.

“MARKA BİRLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ”

Tarvenn Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Mustafa Kopuk da sağlıklı kahvaltıyı her sabah uygun fiyat ile müşterilerine sunan Mornero'ya güvendiklerini belirtti ve yatırım yapılabilir başarılı girişimleri bünyesinden çıkarttıkları için Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) çalışanlarına ve BTM Direktörü İbrahim Elbaşı'ya teşekkür etti.

Kopuk, “Hedefimiz Mornero'nun sunduğu kahvaltı aboneliği servisini operasyonel ve finansal olarak kusursuz hale getirmek. Böylece müşteri memnuniyetinden ödün vermeden sürdürülebilir bir iş yaratacağız” dedi.

Girişimlere verdikleri desteklerin devam edeceğini belirten Mustafa Kopuk, Türkiye'nin geçtiği bu zor dönemde girişimciliğin daha çok desteklenmesi gerektiğini kaydetti.