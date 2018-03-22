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Motorin ve otogaza zam yapıldı

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 17 kuruş, otogazın litre satış fiyatına da 4 kuruş zam yapıldı.

android-time 09:22 22 Mart 2018
Haberler Ekonomi
Motorin ve otogaza zam yapıldı
Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 17 kuruş, otogazın litre satış fiyatına da 4 kuruş zam yapıldı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 17 kuruş, otogaz litre satış fiyatına da 4 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Zammın ardından motorin litre satış fiyatları İstanbul’da ortalama 5,10 liradan 5,27 liraya, Ankara’da 5,16 liradan 5,33 liraya, İzmir’de ise 5,17 liradan 5,34 liraya çıkacak.

Otogaz litre satış fiyatları da İstanbul’da ortalama 3,18 liradan 3,22 liraya, Ankara’da 3,19 liradan 3,23 liraya ve İzmir’de 3,16 liradan 3,20 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

İHA

Son güncelleme: android-time 17:2222.03.2018
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