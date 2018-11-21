Motorine 18 kuruşluk indirim beklentisi

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol Ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre 23 Kasım Cuma günü motorinin litre fiyatına 18 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimin 9 kuruşu pompaya yansıtılacak.

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol Ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Motorin fiyatlarına 23 kasım cuma gününden itibaren 18 kuruş indirim beklenmektedir. İndirimin 9 kuruşu vergiye 9 kuruşu pompaya yansıtılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

TABGİS’in açıklamasına göre motorinin litre fiyatına gelen 18 kuruş indirimin 9 kuruşu pompaya yansıyacak. Buna göre İstanbul’da 6.37 TL olan motorinin litre fiyatı 6.28 TL’ye inecek. Ankara’da ortalama 6.41 TL olan motorinin litre fiyatı 6.32 TL’ye, İzmir’de ortalama 6.40 TL olan motorinin litre fiyatı ise 6.31 TL’ye inecek.