MSC çevresel koruma programını genişletti

MSC Cruises, tek kullanımlık plastik ürün tüketimini tüm filosundan küresel düzeyde ortadan kaldıracağına ve mümkün olması durumunda sürdürülebilir alternatifler sunacağına dair taahhütte bulunduğunu açıklayarak, çevresel koruma programında yeni bir fasıl açtığını duyurdu.

MSC Cruises, Plastik Azaltma Programı kapsamında, Mart 2019 sonuna kadar gemi içindeki ve kıyıdaki tüm faaliyetlerinde plastik ürün kullanımını etkin bir şekilde ortadan kaldıracak ve bunları çevre dostu çözümlerle değiştireceğini söyledi. Şirket, mevcut yılın sonuna kadar tüm plastik pipetleri, % 100 uyumlu ve doğada çözünebilir alternatif ürünlerle değiştirmek üzere gerekli ilk adımı attığını belirtti.

Bu kapsamda, MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago şu açıklamada bulundu: “MSC Cruises gemilerinde misafirlerimize deniz üzerinde geçirebilecekleri en iyi tatil deneyimini sunmak bizim görevimizdir ve bunu sürdürülebilir bir şekilde yapmaya kararlıyız. Bu nedenle, faaliyette bulunan gemilerimiz yolculuklarına çevreye olan etkilerini en aza indirecek şekilde devam etmektedir. Tek kullanımlık plastik ürünlerin tüketiminin küresel düzeyde filomuzun tamamından kaldırılması, bu yönde attığımız yeni ek bir adımdır. Daha da önemlisi, bu adım küresel çevre koruma programımız kapsamında, gezegenimizin en değerli kaynağı olan denizleri ve okyanusları koruma konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir.

Şirketimiz bu taahhüdü yerine getirmek için çabalarken, yakın gelecekte filo çapında gerçekleştirilecek uygulama, tek kullanımlık plastik pipet tüketiminin tamamen ortadan kaldırılması olacaktır. 2018 yılı sonu itibariyle, MSC Cruises, gemi içinde ve kıyıda yalnızca biyolojik olarak parçalanabilir ve çözünebilir pipetler kullanacaktır. Toplam pipet tüketimini % 50 oranında azaltmayı amaçlayan bir önlem olarak, artık içecekler otomatik olarak pipet ile servis edilmeyecektir. Pipet talep edecek misafirler, çeşitli çevre dostu pipet seçenekleri arasından seçim yapabileceklerdir. Bu uygulama aynı zamanda gemilerin gideceği ada bölgelerinde, kıyıda yer alan tüm şirket ofislerinde ve MSC Cruises tarafından düzenlenen şehir gezilerinde de uygulanacaktır.

MSC Cruises olarak şu anda halihazırda doğada çözünebilir alternatifi olmayan plastik maddelerin etkili bir şekilde geri dönüşümünün gerçekleştirildiğine dair güvence vermek amacıyla lider bir global sertifikasyon firması ile çalışarak muhtemel yolları araştırıyoruz. Tüm gemi faaliyetlerimizden geriye kalan artık maddeler sadece deniz üzerinde değil, aynı zamanda global olarak seyahatlerimiz sırasında uğradığımız kara parçaları üzerinde yaşayan kişiler üzerinde de bir herhangi bir olumsuz etkiye sahip değildir.” açıklamasında bulundu.