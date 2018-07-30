MTV 2018 son ödeme tarihi ne zaman? İşte MTV hesaplama tablosu…

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 2018 yılı ödeme süresi yarın sona eriyor. MTV hesaplama ve merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 2 eşit taksitte ödeniyor. MTV’de ilk taksitler geçtiğimiz Ocak ayında ödenmişti. İkinci taksit ödemeleri 1 Temmuz itibari ile başladı. Peki, 2018 yılı MTV ikinci taksidi son ödeme tarihi ne zaman? MTV nasıl hesaplanır? ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi haberimizde bulabilirsiniz….

MTV NEDİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV, motorlu kara taşıtlarının doğaya salmış olduğu emisyon oranına, aracın yaşı ve koltuk sayısına göre Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafında her yıl (bankalar kurulu kararı olmaması durumunda) yeniden değerleme oranına göre tutarları belirlenen bir taşıt vergisidir.

Bu belirleme ölçütleri arasında vergiye en fazla etkisi olan emisyon oranıdır. Emisyon oranı ise motorun silindir hacmi (motor gücü) ile doğru orantılı olarak azalıp, artar. Bu sebeple motor gücü düşük olan araçlar daha az vergi öder.

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ödemesi her yılın Ocak ve Temmuz aylarında 2 eşit taksit halinde ödenir. 2018 yılının ilk MTV taksidi geçtiğimiz Ocak ayı itibari ile ödenmiş oldu. İkinci taksit ödemeleri ise 1 Temmuz itibari ile başlamış oldu. MTV ikinci taksit ödemelerinde son ödeme tarihi ise 31 Temmuz 2018. Bu tarihlerin geçirilmesi durumunda günlük olarak gecikme faizi uygulanır. Ayrıca yasal olarak tanınan sürelerin sonunda ödeme yapılmaması halinde kamu alacağı olduğu için e-haciz işlemi başlatılır.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.

MTV HESAPLAMA

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin hesaplanmasında aracın türü, yaşı ve motor hacmi önem taşıyor. Aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre ödenecek vergi tutarı değişiklik gösteriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, otomobil ve motosikletlerin yaşı ve silindir hacmine göre, otobüslerin yaşı ve oturma kapasitesine göre belirleniyor. Kamyon ve kamyonetlerde ise aracın yaşının yanı sıra azami toplam ağırlığı göz önünde bulundurularak MTV tutarı hesaplanıyor. Bu bilgiler ışığında ilk 6 ayda ve ikinci 6 ayda ödenecek tutar bilgisine ulaşabilirsiniz.

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DİKKAT: Yukarıdaki Motorlu Taşıt Vergi hesaplama ekranı Gelirler İdaresi Başkanlığı’na aittir.

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