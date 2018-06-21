Muayene katılım ücreti nedir? 2018 muayene katılım ücretleri ne kadar? İşte sorgulama ekranı…

Aile hekimlikleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler gibi kurumlarda muayene olduğunuzda Sosyal Güvenlik Kurumu’nun karşıladığı tutarlar haricinde bu tedaviler için sizden de ücret alınır. Muayene katılım ücreti olarak adlandırılan ücretler hakkında merak edilen her şeyi haberimizde bulabilirsiniz...

Sigortalı olarak çalışanlar ve emekliler istedikleri zaman hastanelerden uygun koşullarda yararlanabilmektedir. Hastane de muayene olduktan sonra borcunuzun ne kadar olduğunu da e devlet sisteminden öğrenebilirsiniz. Peki, hastane muayene ücreti sorgulama nasıl yapılır? Hepsi haberimizde…

MUAYENE KATILIM ÜCRETİ NEDİR?

Aile hekimlikleri, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler gibi kurumlarda muayene olduğunuzda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun karşıladığı tutarlar haricinde bu tedaviler için sizden de ücret alınır. Aynı şekilde ilaç bedellerinin bir kısmını siz bir kısmını da SGK öder. İşte sizin tarafınızdan ödenen bu tutar ilaç katılım payı ya da muayene katılım payı olarak adlandırılmaktadır.

Emeklilerden ilaç katılım payı %10 oranında, çalışanlardan da %20 oranında alınmaktadır. Emeklilerin ilaç katılım payları emekli maaşından kesilirken çalışanlar ilaç bedellerini eczanelere ödemektedir. Toplamda 100 TL tutan ilaçlar için emekli birisi 10 TL öderken çalışan ise devlete 20 TL ödemektedir.

2018 MUAYENE KATILIM ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sigortalılar ve hak sahiplerinden SGK'nın karşıladığı muayene bedeli karşılığında gidilen sağlık kurumunun niteliğine göre bir katılım payı alınmakta. 2018 yılı için geçerli rakamlar şöyledir…

Eğer hasta;

– Devlet hastanelerinde muayene olmuşsa ise 6 TL,

– İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, başka bir deyişle üniversite hastaneleri, dal hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri gibi kapsamlı hastanelerde muayene olmuşsa 7 TL, üniversitelere bağlı sağlık hizmet sunucularında ise 8 TL,

– Özel sağlık hizmet sunucularında muayene olmuşsa ise 15 TL, muayene katılım bedeli uygulanıyor. Ayrıca acil olmadığı halde acil servislerde olunan muayenelere de muayene katılım bedeli uygulanmaktadır.

Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonucunda ayrıca ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payları kişilerin reçete ile eczaneye ilk müracaatında kişilerden tahsil edilmektedir.

MUAYENE KATILIM PAYI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Hastane borcunuzu öğrenmek için e-Devlet sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. Bunun için (https://www.turkiye.gov.tr/muayene-katilim-payi-sorgulama) linkine tıkladıktan sonra kimliğimi şimdi doğrula butonuna basın. Daha sonra, T.C kimlik numaranız ve mevcut e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yapınız. Bu butona tıkladıktan sonra sistem direkt olarak geçmişte muayene olduğunuz bölümleri ve borcunuzu ekrana yansıtacaktır.

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