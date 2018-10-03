Muğla’nın çam balına coğrafi işaret

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), "Muğla çam balı"nı coğrafi işaret olarak tescil etti.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 65 bin ailenin arıcılık yaptığı Türkiye’nin, arı varlığı ve bal üretiminde dünya ülkeleri arasında önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

Ülke genelinde 7 milyon arıyla yıllık 110 bin ton bal üretimi yapıldığını dile getiren Şahin, Muğla çam balının da önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Muğla çam balına coğrafi işaret tescili almak için yaklaşık 11 yıldır çaba gösterdiklerini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

“Türk Patent Enstitüsü 2010 yılında Resmi Gazete’de yayımladı ama maalesef bazı firmaların anlamsız itirazları sonucu 7-8 yıl süren bir itiraz ve inceleme süreci yaşandı. Bu inceleme süreci çok olumlu şekilde sonuçlanarak Marmaris ilçemizin dışındaki alanlar tamamen Muğla Arıcılar Birliğine tescil yapıldı.”

“CİDDİ BİR MARKA OLACAK”

Muğla çam balını TÜRKPATENT’in verdiği tescil belgesindeki kriterler çerçevesinde üreteceklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

“Bu etiketi taşıyacak Muğla arıcısı sorumluluğunu bilecek. Bal artık markalaşmaya doğru gidiyor. Muğla çam balı ciddi bir marka olacak. Artık ciddi çalışmalar yapacağız. Bir ekip Muğla çam balının kimliğini üretim sürecinden pazarına kadar denetleyecek. Üniversitelerle birlikte çalışacağız. Türkiye Arıcılar Birliği olarak tescil edilen ballardaki çalışmaları hakkıyla yapıyoruz. Birliklerde coğrafi tescil alan ballar, tam anlamıyla tüketicileri mutlu edecek. Bu tür ballara tüketiciler güven duyuyor.”

Şahin, markanın olduğu yerde üreticinin alın terinin olduğunu, bunu korumaları gerektiğini belirterek, “Arıcılarımız kaygılanmasın. Her ürettikleri balın hakkını fazlasıyla alacaklar. Tescil ve kimlik sayesinde üretim alanlarının da artırılmasıyla Türk ballarının ihracatı ve üretimi artacak.” diye konuştu.

AA