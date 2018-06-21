Muharrem İnce TÜSİAD’da

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TÜSİAD'la yapacağı toplantı öncesi TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ile basın toplantısı düzenledi. İnce burada yaptığı konuşmada, "TÜSİAD Türkiye'nin zenginleri, isteselerdi saray yaparlardı binayı gördüm. Anlatmak istediğim bu. Geleneksel yapıyı korumak. Anlatmak istediğim bu. Bu ülkeyi kalkındırır ötesi görgüsüzlüktür" diye konuştu.

TÜSİAD’ın; 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri öncesinde tüm siyasi partilere yönelik gerçekleştirdiği ‘istişare buluşmaları’ çerçevesinde toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

‘SOĞAN DOLARI GEÇTİ’

Dernek binasında TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ile birlikte kameralar karşısına geçen İnce, gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. İnce “Türkiye ilkleri yaşıyor bu seçim öncesinde. İlk kez soğan doları geçti. Soğan kuru dolar kurunu geçmişse yangın var demektir. Bu yangın varken bir cumhurbaşkanı adayı olarak iş dünyasıyla dertleşmekte çok doğru bir istişare. Şunu biliyoruz ki Türkiye’nin ekonomisi kırılgan ciddi problemleri var.

‘TÜRKİYE TEK ADAMLIKTAN KURTULMALIDIR’

Bu problemleri çözmeye kalkarsak nereden başlayacağız. Herkes şunu bilsin ki demokrasisinden başlayacağız. Demokrasisi düzgün işlemeyen hukuk devleti olmayan mahkemeleri bağımsız olmayan bir Türkiye güven veremez. Yerli yatırımcıya da, yabancı yatırımcıya da güven veremez. Türkiye tek adamlık devrinden kurtulmalıdır. Türkiye özgürleşmeli, demokratikleşmelidir. Türkiye’de telefon dinlenmemeli. Bir yatırımcı ‘Ben Türkiye’ye şunu yaparsam 3 ay sonra kanunlar değişir mi?’ dememeli. Bankalar görevini yapmalı. Ziraat bankası çiftçilerle ilgilenmek yerine medyayla ilgilenmemelidir.

Bütün bunları yeniden gözden geçirmeliyiz. Ziraat, Halkbankası, Kalkınma Bankası yeniden yapılandırılmalı. Umut olmalıyız, barışmalıyız, kucaklaşmalıyız. Türkiye’nin umutlarını tazelemeye ihtiyacı var. Türkiye’nin umutlarını yenilemeye ihtiyacı var. Özgürleşmeye ve morale ihtiyacı var. Normalleşmeye ihtiyacı var. 16 yıldır Türkiye normalden uzaklaştı. Türkiye’yi yeniden normalleştireceğiz, özgürleştireceğiz.” diye konuştu.

“Türkiye bir cazibe merkezi haline gelmeli. Bu başarabiliriz.” diyen İnce sözlerini şöyle sürdürdü “Elimizde bir sihirli sayı var 29. Almanya’nın yaş ortalaması 40, İskandinav 45. bu Bizim elimizdeki sihirli sayıdır. Bu gençleri iyi eğitirsek sihirli sayı lehimize olur. Onun için yargısı, ekonomisi, eğitimi… Topyekün kalkınma, sanayideki yüzde 25’i atıl olan kesimini boş duran meralarımızdan kullanılmayan denizlerimizden hepsini ayağa kaldırmaya ihtiyacımız var.

Bundan yana kuşkumuz olmasın. Meydanlar buna inanmış. 4 Mayıs Cumhurbaşkanı adaylığım açıklandığında CHP rozetini çıkardım. Hepimizin Cumhurbaşkanı olarak çalışıyorum. Allah’ın izniyle bu seçimi kazandığımda cumhurbaşkanı yardımcılığında bütün kesimleri kucaklayacak şekilde kabineyi kuracağından kimsenin kuşkusu olmasın. Partizanca değil. TÜSİAD Türkiye'nin zenginleri, isteselerdi saray yaparlardı binayı gördüm. Anlatmak istediğim bu. Geleneksel yapıyı korumak. Anlatmak istediğim bu. Bu ülkeyi kalkındırır ötesi görgüsüzlüktür.”

TÜSİAD BAŞKANI: SADECE EKONOMİ DEĞİL

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ise TÜSİAD olarak seçim öncesi Cumhurbaşkanı adaylarını ağırlama konusunda son programı gerçekleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti “Siyasi partilerin ve Cumhurbaşkanı adayların gündeminde doğal olarak ekonomi büyük bir yer kaplıyor. Ekonomideki sıkıntıları ve getirilecek çözümleri, ekonomi politikaları bizim de bugün sayın İnce ile yapmak istediğimiz istişarelerin başında geliyor. Ancak sadece tabii ki ekonomi değil.

Yüksek demokratik standartlar, hukuk üstünlüğü, dış ilişkiler, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok konuda sayın İnce’yle istişare yapmak konusunda memnuniyet duyacağız. Biliyorsunuz bugün 21 Haziran. Bugün dünyanın en uzun günü. Dolayısıyla bu uzun günü iyi kullanıp sayın İnce ile uzun uzun sohbet yapacağız. Bizim içinde en uzun gün 24 Haziran olacak. Bu seçimlerin inşallah hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sayın İnce’ye de diğer bütün adaylara olduğu gibi yürekten başarılar diliyoruz. Türkiye’nin kutuplaşmasının sona erdiği, güzel günlerde bulaşacağımız günlerin bir an önce gelmesini TÜSİAD Yönetim Kurulu adına ve iş dünyası adına canı gönülden diliyorum.”

Açıklamanın ardından heyet basına kapalı olarak gerçekleştirilen istişare toplantısı için otele geçtiler. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TÜSİAD’la yapacağı toplantı öncesi TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ile basın toplantısı düzenledi. İnce burada yaptığı konuşmada, “TÜSİAD Türkiye’nin zenginleri, isteselerdi saray yaparlardı binayı gördüm. Anlatmak istediğim bu. Geleneksel yapıyı korumak. Anlatmak istediğim bu. Bu ülkeyi kalkındırır ötesi görgüsüzlüktür” diye konuştu.