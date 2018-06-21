Muharrem İnce TÜSİAD’da

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, TÜSİAD'ı ziyareti öncesi TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ile basın toplantısı düzenledi. İnce burada yaptığı konuşmada, "TÜSİAD Türkiye'nin zenginleri, isteselerdi saray yaparlardı binayı gördüm. Anlatmak istediğim bu. Geleneksel yapıyı korumak. Anlatmak istediğim bu. Bu ülkeyi kalkındırır ötesi görgüsüzlüktür" diye konuştu.

İşte İnce’nin açıklamalarından satır başları:

Elimizde bir sihirli sayı var 29, Almanya'nın yaş ortalaması 40 İskandinav 45, bu bizim elimizdeki sihirli sayıdır. Bu gençleri iyi eğitirsek sihirli sayı lehimize olur. Topyekun kalkınma, sanayideki yüzde 25'i atıl olan kesimini boş duran meralarımızdan kullanılmayan denizlerimizden hepsini ayağa kaldırmaya ihtiyacımız var.

Bundan yana kuşkumuz olmasın. Meydanlar buna inanmış. 4 Mayıs Cumhurbaşkanı adaylığım açıklandığında CHP rozetini çıkardım. Hepimizin Cumhurbaşkanı olarak çalışıyorum. Allah'ın izniyle bu seçimi kazandığımda cumhurbaşkanı yardımcılığında bütün kesimleri kucaklayacak şekilde kabineyi kuracağından kimsenin kuşkusu olmasın. Partizanca değil.

TÜSİAD Türkiye’nin zenginleri, isteselerdi saray yaparlardı binayı gördüm. Anlatmak istediğim bu. Geleneksel yapıyı korumak. Anlatmak istediğim bu. Bu ülkeyi kalkındırır ötesi görgüsüzlüktür.