Vergi yapılandırması yapanlar için ilk taksit ödemesi 30 Eylül olarak belirlendi. Ancak yapılandırma taksitinin ilk günü pazara geliyor. Mükellefler vergi yapılandırmasının ilk taksitini ne zaman ödeyecek?

Vergi borçları için yapılan yapılandırmadan yararlananların kafası karışık. Haziran ayında çıkarılan “7143 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanununa” göre kamu borçlarının ilk taksiti gelenler için ödeme tarihi 30 Eylül 2018 olarak görünüyor. SÖZCÜ Yazarı Sezgin Özcan, kafaları karıştıran bu durumla ilgili taksit ödemesinin ilk tarihinin hafta sonuna gelmesi nedeniyle ödemelerin 1 Ekim tarihinden mesai saatleri içeride yapılabileceğini belirtti. Özcan, “Yapılandırma ile borçlarını bu ay ödeyecek olanlar ilk taksit gününün pazar gününe gelmesi nedeniyle pazartesi ödeme yapabilir. 1 Ekim pazartesi günü vergi yapılandırma ilk taksiti ödenebilir” dedi.

İLK İKİ TAKSİT ÖNEMLİ

Vergi yapılandırma kanunundan faydalanarak kamu alacaklarını taksitlendirenlere önemli uyarılarda bulunun Sosyal Güvenlik Uzmanı SÖZCÜ Yazarı Sezgin Özcan, “Kanun gereği ilk iki taksitin vaktinde ödenmesi gerekiyor. Eğer bu ilk iki taksit ödenmezse yapılandırma bozuluyor” diye konuştu. Bir sonraki taksit ödeme ise 30 Kasım 2018 Cuma gününe denk geliyor.

ÖDEMEMEK İÇİN TEK BİR MAZERET OLUŞABİLİR

Vergi yapılandırmasından faydalanarak ödeme yapacak olan vatandaşların mazeret bildirerek ödemeyi öteleme şansı olup olmadığını sorduğumuz Özcan, “Maliye mazeret kabul etmiyor. İlk iki taksit mutlaka ödenmeli. Ancak olası bir mücbir sebepte bakanlık açıklama yapar. Nedir bu mücbir sebep diye soracak olursanız. Sel, yangın, deprem gibi afet durumlarında o bölgede yaşayanların borçları ertelenebilir. Bunun dışında mazeret durumu ile ödememe şansı yok” şeklinde konuştu.