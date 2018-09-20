Murat Muratoğlu’ndan YEP yorumu

Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi. Muratoğlu programın beklentileri karşılamadığını ifade ederken, "Disiplin temalı program 27 dakika geç başladı 28 dakika sürdü" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yaşadığı ekonomik krizi atlatmasını sağlayacak en önemli değişiklik Orta Vadeli Program’ın adının Yeni Ekonomi Programı olmasıydı. Başka da bir numara çıkmadı!

“Disiplin” temalı program 27 dakika geç başladı 28 dakika sürdü! Senin disiplinin buysa kim, hangi sermaye senin ekonomik programına nasıl güvensin?

Hatırlayalım… Geçen yıl açıklanan programa göre; Dolar kuru ortalaması 2018 yılında 3,73 lira, 2019 yılında 3,92 lira, 2020 yılında 4,02 olacaktı! Yönetin geçen yıldan farklı mı? Hayır aynı! ne bekliyorsunuz?

Lakin tahminlerden, istatistiklerden ve temennilerden başka da bir şey anlatmadı. “Nasıl” sorusu hiç cevaplanmadı.

Kısa vadede ne yapılacağı hiç anlatılmadı. Sanki orta vadeli değil de 50 yıllık plan yapıldı. Çözüm değil geleceğe yönelik planlar açıklandı.

Olayı özetleyeyim… “Düşündük düşündük, orta vadede nasıl yaparız bizde bulamadık” diyemediler. “Anlattığım gibi” “net bir şekilde görüldüğü gibi” ve “burası çok önemli” dediler… Ve gittiler!

Buyurun size Yeni Türkiye’nin Yeni Ekonomi Programı…