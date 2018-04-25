Murat Ülker: Kovsalar gitmem işimin yüzde 25’i yurt dışında

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ses getiren açıklamalarda bulundu. Ülker şirketinin sadece yüzde 25'inin yurtdışında olduğunu söylerken Rahmi Koç'un bile kendisine 'Sen artık Londra'dasın değil mi?' dediğini anlattı. Ülker borç yapılandırması işlemiyle 6.5 milyar dolarlık borçlarını yeniden yapılandırdıklarını anlattı. Ülker yapılandırma sürecinde Başbakan Yardımcısı Şimşek ile de görüştüğünü Şimşek'in kendisine, piyasaların durumuyla ilgili "Yazdan sonra mutlaka kış gelir. Ama ne zaman gelir, onu bilmem" dediğini anlattı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldal’ın sorularını yanıtladı. İşte Ülker ile yapılan röportajın bir özeti:

Bir de Ülker için ‘yurtdışına gitti, işin çoğunu yurtdışına götürdü' iddiaları var. Sorduk Murat Ülker'e:

“Doğrusu ben anlam veremiyorum. Rahmi Bey (Koç) bana, ‘Sizin şirket şimdi yurtdışında değil mi?' diye sordu. ‘Sen artık Londra'dasın değil mi' dedi. ‘Rahmi Bey, buradayım ben' dedim. Bir yere gittiğim yok. Nereye gideceğim, niye gideyim?..”

Ama herkes öyle algıladı…

“Kovsalar gitmem…”

İşinizin ne kadarı yurtdışında?

“Benim işimin yüzde 25'i yurtdışında.”

Kaç şirkete bu 400 parça kredi?

“Yıldız Holding'in toplamına… 80 tane fabrikamız var.”

Hep köprü krediler miydi? O söyleniyor, ‘köprü kredileriyle, kısa vadeli kredilerle iş yaptı Ülker diye…

“Yok, köprü kredileri meselesi şöyle: Yurtdışı alımlarımızı yaparken, bir yol izleniyor. İmzayı atmadan önce… İlk Godiva'da oldu. Bismillah gittik, ‘kimsiniz' dediler. Kartvizit verelim, ‘hamili kart yakınımdır' yaklaşımı olmuyor orada. Gittik, yurtdışında bir bankaya, ‘comfort letter' (görüş mektubu) aldık. Diyor ki banka, ben bu adamların hesaplarına baktım, sizin şirketi alır, paranızı da öder, merak etmeyin'… Ancak o zaman biz de Godiva'nın satın alma prosesine dahil olmuş olduk. Ondan sonra el sıkıştık. İşte o zaman parayı ödemek lazım. Onun için köprü kredi kullanıyorsunuz. Ama çok kısa süreli olur köprü kredisi…”

Bir senelik mi oluyor?

“Genellikle bir seneden de az olur. O köprü kredilerinde Türk bankaları da yardımcı oldu bize. Ama sonra onların hepsini yurt dışındaki bankalarda sendikasyona çevirdik. Sendikasyon yaptığınız zaman diyorsunuz ki, ‘ben Godiva'yı aldım, size 3 veya 5 sene içinde ödeyeceğim…' O size bir rahatlık veriyor. Çünkü o noktada artık bir işletme finansmanı söz konusu değil. Bir zamana yayılması lazım. İkincisi, o finansmanı yurt dışında yapınca ucuz oluyor. Üçüncüsü, tabii, bankalara Godiva'yı alıyorum, bunu finanse edin' dediğinizde, herkesin bildiği bir ‘asset' Godiva…”

Bankalar ona göre mi davranıyor?

“Onu bankalar gayet iyi biliyorlar. ‘Tamam kredi verelim' diyorlar. Godiva'yı 850 milyon dolara almıştık. Kredisi 1 milyar dolardan fazlaya çıktı. Yani 1 milyardan fazla kredi verdiler bize. Aynı kredi bir kere Türkiye'de daha pahalı, ikincisi de Türkiye'deki bir banka, oradaki asset'i (varlığı) bilmiyor, nasıl verecek? Yani, biz dışarıdaki işlerimizin kredilerini olduğu ülkelerden veya çevresinden kullanıyoruz. Ki öyle yapmak zorundasınız. İşin gereği bu…”

Peki, bankalarla sorun nereden çıktı?

“Sorun benden çıktı…”

Nasıl?

“Baktım bu iş 400 ayrı krediyle gidiyor, yakışıksız. Eşyanın tabiatına aykırı… Dedim ya, ‘indefinite' (belirsiz)… Bunu ‘definite' (belirli) yapmak lazım. Yani, bir adını koymak lazım. Ben şu kadar iş mi yapıyorum, ona göre şu kadar zamanda geri dönecek. Bu netleşmeli… İkincisi, parayı öderken baktım ki, uzun vadeyi, 3-5 yılı hesap ettiğin zaman benim işimin vadesi, bu kredilerin vadesine denk gelmiyor.”

6.5 milyar dolarlık borcun 1'i yapılandırıldı, diğeri bekliyor deniyor…

“Yapılandırdığımız 6.5 milyar dolar. Yapılandırdık, bitti… Kısa dönemli hiç bırakmadık. Vade 8 yıla dönüştü. Bundan sonra ileriye bakıyoruz.”

Bankalarla vade 8 yıla çıkınca, ödemesiz dönem belirlendi mi? 4+4 olacak deniliyor…

“İlk 4 yıl ödemesiz… Yani, sadece faiz ödemeli. Ancak, erken ödeme opsiyonu da aldık.”

Kaç banka 6.5 milyar dolarlık sendikasyona girdi?

“Toplam 15… ‘Girmem' diyen kalmadı. Örneğin bütün alacağı 5 milyon dolar ise bir bankanın, onun bürokrasisine değmez…”

Peki, 6.5 milyar doların üstü de var. Toplam 9 milyar dolar. 6.5 dışındaki geri kalan kısmıyla ilgili bir sorun var mı?

“Hayır… Orada sendikasyon devam ediyor. Zaten uzun vadeliydi. Ben bu işi 6 aydan beri planlıyordum…”

MEHMET ŞİMŞEK'LE NE KONUŞTU? “Evet. Çünkü niye? O kredilerle mal alıp mal satıyor değilim. İşletme finansmanı veya işletme sermayesi kredisi değil bunlar. Bunlar, yatırım kredileri. Ama yatırım kredilerini spot ve rotatif almışım. 6 aylık, bir yıllık almışım. ‘Tamam, biz onu yeniliyoruz' diyorlar. Ama ‘yenilemiyorum' derse ne yapacaksın? Hatta Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'le de konuştuk bunu. “Piyasalar çok iyi, bütün dünyada da çok iyi” dedi. ‘Peki ne bekliyorsunuz' dedim. ‘Yazdan sonra mutlaka kış gelir. Ama ne zaman gelir, onu bilmem' dedi.”