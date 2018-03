Murat Ülker’den Yemekte Denge Eğitim Projesi’ne destek

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Aydın’da Yemekte Denge Eğitim Projesi’nin uygulandığı Cumhuriyet İlkokulu’nu ziyaret etti. Sabri Ülker Vakfı’nın 7 yıldır T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğinde okul öncesi ve ilkokullarda sürdürdüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Ülker, çocuklarla bir araya geldi.

2009 yılında kurulan Sabri Ülker Vakfı,toplum sağlığının geleceği için bir dizi projeleri hayata geçiriyor. Ülker Ailesi'nin desteklediği Sabri Ülker Vakfı'nın en önemli projelerinden biri olan ve bugüne kadar 6 milyon çocuk, ebeveyn ve öğretmene ulaşan Yemekte Denge Eğitim Projesi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yemekte Denge Eğitim Projesi'nin pilot illerinden Aydın'da Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti. Ziyarette Ülker'e Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Süleyman Çağıl ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özmen eşlik etti.

HER KAZANIMIN YOLU EĞİTİMDEN GEÇİYOR

Projenin uygulandığı sınıflardan birinde çocuklarla bir araya gelen Murat Ülker, “Gelecek sağlıklı nesillerin yetişmesinde bu derece kilit öneme sahip bir eğitim projesinin uygulandığı bir okulda bulunmak ve öğrencilerle bir araya gelmek bana her kazanımın yolunun eğitimden geçtiğini bir kez daha hatırlattı. Sabri Ülker Vakfı'na adını veren babam Sabri Ülker, her zaman toplum için çalışır, eğitime ve bilime büyük kıymet verirdi. Eğitimi desteklemek ve topluma fayda sağlamak bize babamızdan mirastır. ‘Kendim yemediğim, çocuklarıma yedirmediğim hiçbir şeyi tüketicime yedirmem' diyen babam Sabri Ülker, özellikle çocukların dengeli beslenmesine büyük önem verirdi. Sabri Ülker Vakfı yetkililerine ve Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Müdürlüğü'nün kıymetli temsilcilerine, böyle değerli bir projeyi 7 yıldır başarıyla sürdürdükleri için teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“BAŞARI DENGEYLE GELİR”

Murat Ülker, çocuklara nasihatlarda da bulundu ve, “Tabii ki hepinizin çocukluğa özel olarak yapmaya ve tüketmeye hakkınız olan şeyler var.Ancak hiçbir zaman aşırıya kaçmamak gerekiyor.Hayatın her alanında aşırılık dengenin bozulmasına sebebiyet verir ve dengesi olmayan insan başarılı olamaz. O yüzden başta beslenme olmak üzere hayatın her alanında dengenizi bu yaşta kurmak size gelecekte çok şey kazandıracak. Dengeli beslenin ve mutlaka her gün fiziksel aktivite yapın. Top oynayın, ip atlayın, koşun! Sizler çocuksunuz, hakkını verin” dedi.

‘HEDEFİMİZ DAHA ÇOK ÇOCUĞUMUZA DENGELİ BESLENMEYİ ÖĞRETEBİLMEK’

Yemekte Denge projesinin 7 yıldır Aydın'da pilot okullarda başarıyla uygulandığını söyleyen Aydın İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Çocuklarımızın beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasında önemli bir rol üstleniyoruz. Çocuklarımızdaki olumlu değişimi yakından takip ediyoruz. Hedefimiz daha çok çocuğumuza dengeli beslenmeyi öğretebilmek. Sayın Murat Ülker'e, Sabri Ülker Vakfı başta olmak üzere bu projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.