Muratoğlu: At koşarken çatlayacak

Türkiye 2017 yılının son çeyreğinde 7.3, 2017 yılı genelinde de 7.4 büyüdü. Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu büyüme rakamlarını sozcu.com.tr'ye yorumladı. Büyümenin sağlıklı olmadığına atıfta bulunan Muratoğlu,"Böyle devam ederse at koşarken çatlayacak" açıklamasında bulundu.

TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2017 yılında 7.4 büyüdü. Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, konu hakkında sozcu.com.tr’ye yaptığı değerlendirmede büyüme verisinin beklentiler dahilinde açıklandığını söyledi. Ölçüm şablonunun tamamen yanlış olduğunu sözlerine ekleyen Muratoğlu, “Diyorsun ki Kurum'a; “Bu büyümeyi geçen yıl değiştirdiğin yöntemle hesaplıyorsun. Bize bir de eski yöntemle kaç büyüdüğümüz söyle de karşılaştırma yapalım.“ Açıklayamıyor! Neden? Siz hiç büyümesi hızlanırken işsizliği yükselen bir ekonomi gördünüz mü?” ifadelerini kullandı.

“AT KOŞARKEN ÇATLAYACAK”

“Açıklanan üzerinden devam edelim. Büyüme eğer böyle devam ederse at koşarken çatlayacak.” diyen Murat Muratoğlu, “Enflasyon durdurulamayacak. Paraya talep olduğu için faizler 20’leri zorlayacak. Cari açık sürdürülemez düzeyi bile aşacak. Ekonominin nefeslenmesi, motorun soğutulması gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

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“SEÇİMLERE KADAR BU TEMPO İLE GİDEMEZ”

Geçen yıl gibi devasa bütçe açığı yanında devasa cari açık. Üstüne kredi Garanti Fonu ile batacak şirketlere pompalanan para… Toplamadığı vergiler, sonu olmayan teşvikler, işe alım için verilen desteklerle beraber… Seçimlere kadar bu tempo ile gidemez. Bunu deneyecekler ve sonuçlarını beraber göreceğiz.