Muratoğlu: Her iki şirketten biri tarihe gömülecek

Umut Verenler içeriği ile Lüleburgaz'da düzenlenen Çınaraltı Sohbetleri'nin 'Ekonomi' başlığına konuşmacı olarak katılan Sözcü gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, "Hepimizi çok zor günler bekliyor. Bu ne demek oluyor? Türkiye’de her iki şirketten biri tarihe gömülecek" dedi.

Lüleburgaz Belediyesi kültür etkinlikleri kapsamında 2 yıldır yapılan Çınaraltı Sohbetleri ‘Umut Verenler' programının 29 Ağustos 2018'de gerçekleşen “Ekonomi” konulu sohbetinde konuşmacılar Ebru Baki ve Murat Muratoğlu oldu. Zübeyde Hanım Parkı'nda saat 19.00'da gerçekleştirilen program moderatör Celal Pir'in açılış konuşması ile başladı. Halkın katılımıyla 2 saat süren program yoğun ilgi gördü.

“ORTA GELİR TUZAĞINA DÜŞÜYORUZ”

Lüleburgaz'da katıldığı Çınaraltı Sohbetleri'nde konuşan Ebru Baki, Türkiye'de paranın yüzde 40'ının, yüzde 20'lik dilimin elinde olduğunu söyledi. Gelir dağılımı bozuk olduğunu söyleyen Ebru Baki, “Türkiye'de en önemli konu orta gelir tuzağıdır. Orta gelir tuzağına düşüyoruz. Bu kadar baskıcı ortamda ekonomi de baskı altına alınır. Her şeyde dışarı bağımlıyız.” dedi.

“HER İKİ ŞİRKETTEN BİRİ TARİHE GÖMÜLECEK”

Çınaraltı Sohbetleri’nin diğer konuğu Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu ise ekonominin gidişatının kötü olduğunu belirtti. Herkesi çok zor günler beklediğini söyleyen Muratoğlu, “Bu günleri çok arayacağımız günler geliyor. Bütün göstergeler bize maalesef bu geleceği söyledi. Bu ne demek oluyor Türkiye'de her 2 şirketten biri tarihe gömülecek. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Faizler çok yüksek. Şirketler kredi alamıyor. Bir şirket kredi alamazsa üretim yapamaz. Bütün şirketler krediyle çalışır.” dedi.

“CEP TELEFONU DEĞİŞTİRMEYİN”

Ülkenin tasarruf etmesi gerektiğini belirten Muratoğlu, “Bayburt'a hava limanı yapmayın mesela. Ülkede 55 tane hava limanı var 45 tanesi zarar ediyor. Devletin harcamaları kesmesi gerekiyor. Hepimiz fakirleşiyoruz. Ama işin kötüsü dünya öyle ters bir dalgaya girdi ki her şeyin doğrusunu yapsak da fakirleşeceğiz. Önce bireysel tasarruftan başlamamız gerekiyor. O cep telefonunu değiştirmeyin. Beş yıl kullanın. ABD bize yaptırım uygulamıyor. Olayı dış güçlerde aramayın. Bazıları işsiz kalacak. Kış gelecek, gelmezse bana hesap sorun.” açıklamasında bulundu.

“PARA İNSAN GİBİDİR”

Piyasalarla kavga edemeyeceğini söyleyen Muratoğlu, “Piyasalar sizi her zaman yener. Para aynı insan gibidir. İnsanla aynı hareketleri yapma eğilimine sahiptir. Barış arar para, çünkü barış olmayan yerden para kaçar, para huzur arar, para adalet arar. Biz şu anda o güveni sağlayamayan bir ülkeyiz. Biz herkesle kavga eden bir ülkeyiz. Biz Çin'le bile kavga ettik. Uygur Türkleri yüzünden Çinlileri tehdit ettik. Biz Rusya'nın uçağını düşürdük. Biz İran'la kavga ettik. Biz Suriye ile nispeten savaştayız. Avrupa Birliği, Fransa, İngiltere, Almaya, İtalya ile kavga ettik. Amerika'yla da kavgalıyız. Bu kadar kavgalı bir ülkeye para gelmez.” dedi.

DOLARIN DÜŞMESİ ERDOĞAN’IN PSİKOLOJİSİNE BAĞLI

Ekonomi ile siyaset çok bağlıydı. Ama bu 24 Haziran günü koptu. Artık olaya psikoloji girdi. Çünkü artık siyaset diye bir kurum söz konusu değil. Siyaset yok. Biz artık tek adam rejimindeyiz. Bir tane başkanımız var ve o siyaset yapmıyor. Bizim ekonomimiz için artık onun psikolojisi önemli. Erdoğan'ın psikolojisi düzelirse emin olun dolar düşer. Siyaset artık kalmamıştır. Siyaset artık belediye ve yerel yönetimlerde vardır.