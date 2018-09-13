Muratoğlu: Merkez Bankası’nın bağımsız olduğunu düşünen var mı?

Sözcü Gazetesi Yazarı Murat Muratoğlu Merkez Bankası'nın tarihi faiz artırımını yorumladı. Muratoğlu, "İyi polis kötü polis oynandı. Merkez Bankası’nın bağımsız olduğunu düşünen var mı?" diyor.

İşte Muratoğlu’nun Merkez’in faiz kararı hakkında yorumları:

Merkez Bankası faizleri az buz değil, 625 baz puan artırdı peki memleketin hangi problemi geride kaldı?

Geç kalmanın bedeli her zaman daha fazla faiz artışıdır. En başta yapması gereken yapılmadığı için bu hale geldik. Şunu önceden, dolar 4.50'deyken yapsaydı. Bu kara günler hiç yaşanmasaydı.

Madem bağımsızdınız, madem bir seferde 625 baz puan artırabiliyordunuz neden artırılması gereken zamanda artırım yapmadınız da 7'leri gördük. Neden kurlar bu kadar tırmandıktan sonra 6.5 da yaptı? Saray'dan icazeti ancak aldı! Batan şirket çoktan battı.

Bu sefer herkes rolüne çalışmış… Başkan Erdoğan çıkıp “Ben faiz istemiyorum ama Merkez Bankası bağımsız, elden bir şey gelmiyor” diyor, Merkez Bankası; “Biz bağımsızız, gerektiğinde gerekeni yaparız” mesajı veriyor. İyi polis kötü polis oynandı. Merkez Bankası'nın bağımsız olduğunu düşünen var mı?

Ya dolar daha da artacaktı, ya faiz artırılacaktı. Piyasaların faiz duyarlılığı kısa vadede düşüktür. Halkın yok gibidir. Hemen etki etmez piyasaya… Yavaş yavaş kemirir, tüm dinamikleri eritir. Oysa döviz öyle mi? Direk enflasyona yansır, vatandaşın cebindeki parayı hemen kısırlaştırır.

Yüksek faiz artısı tek basına yeterli gelmeyebilir. Eylül enflasyonu yüzde 20 üzerinde geleceği için önümüzdeki aydan itibaren cazibesini yitirecek bu faiz artırımı…

Halen ABD ile kriz sürüyor. Jeopolitik riskler de cabası. Rusya ile didişmeye başladık. Faiz tek çözüm olsaydı, Arjantin'in faizler yüzde 60'da enflasyonu yüzde 32… Ne işe yaradı derseniz? Döviz artışını frenledi, yüksek maliyeti karşılığında zaman kazandırdı.