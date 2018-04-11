Murdoch’a AB Komisyonu baskını

Hakkındaki tekel soruşturmasıyla gündemde olan 21st Century Fox'a AB komisyonu baskın düzenledi. Murdoch'ın evinde arama yapıldı.

Euronews’un haberine göre; Avrupa Komisyonu soruşturma görevlileri 21st Century Fox firmasının Londra’daki ofisinde arama yaptı.

Salı günü yapılan baskının spor etkinliklerinin medya, yayın hakları ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren şirketlere habersiz denetimler kapsamında düzenlendiği bildirildi.

Söz konusu incelemelerde medya devi Rupert Murdoch'ın Fox televizyonunun yayınlarını yaptığı merkezde bulunan evinin de arandığı belirtildi.

Avrupa Komisyonu için çalışan görevlilerin çarşamba ve perşembe günü konu üzerine ofiste bulunacakları ve çalışacakları söylendi.

Fox yetkilileriyse Avrupa Komisyonu ile her hangi bir soruşturma üzerine tümüyle işbirliğine gideceklerini açıkladı.

AB’de faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu’nda bulunuyor. Komisyon, söz rekabete aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uygulayabiliyor.