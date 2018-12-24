Mustafa Kemal Türkiye yayıncılık tarihine geçti

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in kaleme aldığı ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan Mustafa Kemal kitabı 3 Ekim-10 Aralık tarihleri arasında 1 milyon 150 bin sattı. Kitap 500 binlik ilk baskısı ile Türk matbuat tarihine geçti. Kırmızı Kedi'nin patronu Haluk Hepkon'un verdiği rakamlara göre 2005 yılında çıkan Turgut Özakman'ın unutulmaz eseri Şu Çılgın Türkler 1 milyon 100 bin satmıştı.

Yayıncılık sektörü zor zamanlardan geçiyor. Euro ile alınan kağıt fiyatları yayıncıları kara kara düşündürüyor. Böyle bir ekonomik atmosferde satışa çıkan Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in kitabı Mustafa Kemal yurtta büyük bir ilgiyle karşılandı.

‘500 BİN İLK BASKI YAYINCILIK TARİHİMİZDE BİR İLK’

Satış rakamları dünya ölçeğinde ilgi uyandırdı. Mustafa Kemal 3 Ekim 2018 tarihinde satışa çıktı. 520 sayfa kitabın satış fiyatı 35 TL olarak belirlendi. Kitabın yayıncısı Kırmızı Kedi Yayınları'nın sahibi Haluk Hepkon sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada kitabın ilk baskısının 500 bin olduğunu ve bunun Türk yayıncılık tarihinde bir ilk olduğunu söylüyor.

Hepkon'un verdiği rakamlara göre kitap 3 Ekim-10 Aralık tarihleri arasında Mustafa Kemal 1 milyon 150 bin sattı. Bu satış rakamının ne olduğunu anlamak için Türkiye'de son yıllarda çıkan popüler kitaplara bir göz atmakta fayda var.

1 MİLYON 150 BİN KİTAP SATIŞI NE DEMEK?

Hepkon'un verdiği rakamlara göre 2005 yılında basılan Turgut Özakman'ın unutulmaz eseri Şu Çılgın Türkler 1 milyon 100 bin sattı.



Elif Şafak'ın Aşk isimli romanı 2009 yılında çıktı ve 1 milyona yakın bir satış rakamı yakaladı.



Yuval Harari'nin Saphiens isimli eseri 2015 yılında çıktı ve 500 bin adet sattı.

Hepkon'a Mustafa Kemal kitabını ilk etapta 500 bin basmanın ticari bir risk olup olmadığını sorduğumuzda, “Kitabımıza güveniyorduk. Kuru kuruya aldığımız bir karar değil. Risk miydi? Evet bu bir riskti” diye konuştu.

İNGİLİZCE, ALMANCA, ARAPÇA, RUSYA VE ÇİNCE BASILACAK

Hepkon, Mustafa Kemal kitabının İngilizcesi, Almancası ve Arapçasının da Kırmızı Kedi tarafından basılacağını söyledi. Kitap için Çin'in önemli yayın evlerinden Yilin Press de devreye girmiş, kitap Çin'de de yayımlanacak. Öte yandan Azeri TEAS Press de kitabı Azerbaycan Türkçesi ve Rusça olarak yayımlayacak.

Mustafa Kemal'in Kırmızı Kedi Yayınevi'nin 1000. Kitabı olması dolayısıyla da kendileri için bir önemi olduğunu anlatan Hepkon Mustafa Kemal kitabının 1881 adet basılan kaligrafların üzerinde çalıştığı özel bir baskısının önümüzdeki günlerde çıkacağını ifade etti.

Mustafa Kemal kitabının çocuklar için basılan yeni bir kitabının 10 kitaplık seri halinde 250 bin takım halinde satışa çıkacak.

‘BÜYÜK ADETLE BASMAK CESUR BİR ADIM'

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada Mustafa Kemal kitabının büyük adetlerde basılmasının bu ekonomik atmosferde cesurca bir adım olduğunu söylüyor. Kocatürk kitabın perakendecilere nefes aldırdığını belirtirken yayıncılık sektörünün sorunlarını da dile getirdi. Kocatürk, “Yılmaz Özdil'in eseri okurun kitabına sahip çıktığını gösteriyor. Ben ülkemizin okuruna güveniyorum” diyor.

‘SEKTÖRÜN YÖNÜNÜ İÇERİK BELİRLEYECEK'

Kurların yükselişine bağlı olarak telif ve kağıt ücretlerindeki artışın telifi düşmüş ve düşük sayfa sayılı eserlere ilgiyi artırıp artırmayacağını sorduğumuzda Kocatürk, “Çevirisinden kısaltılmış çevirisine kadar pek çok eser piyasada. Fiyattan ziyade sektörün yönünü okur belirleyecek. İçerik belirleyecek. Ucuz kitapların artacağı hipotezine katılmıyorum” cevabını veriyor

‘YAYINCILIKTA BÜYÜK BİR DARALMA YOK'

Yaşanan ekonomik krize rağmen yayıncılık sektörünün diğer emsallere nazaran ciddi bir daralma içinde olmadığını anlatan Kocatürk, “Bu krize rağmen yayıncılık sektöründe çok sert bir düşüş yaşanmadı. Ama beklediğimiz yükselen büyümedi sektör. Yüzde bir civarında falan daraldı” ifadesini kullanıyor.

3 BİN TL'LİK ÇEVİRİNİN 1150 TL'Sİ VERGİ

E-kitaplara yüzde 18 KDV getirilmesini de eleştiren Kocatürk, “Bu vergilerle nasıl yürüyecek bu iş? Kültür endüstrisi inşaatçılardan ve otomotivcilerden daha geride değil. Bugüne kadar hükümetlerden herhangi bir destek almadık. İnşaatçılardan ve otomotivcilerden öğrenecek çok şeyimiz var demek ki…” diyerek başka sektörlerde yapılan vergi indirimlerini eleştiriyor.

Kocatürk'ün verdiği bilgilere göre bir çevirmen 3 bin TL'ye çevirdiği bir eser karşılığında 1150 TL vergi ödüyor.

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