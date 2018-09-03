Narazan: Gayrimenkul’de en ucuz ülke Portekiz

Başta Avrupa ve dünyanın her yerinde bireysel ve ticari gayrimenkul yatırım danışmanlığı ve yönetimi konusunda kapsamlı hizmet veren Vesta Global, Portekiz'den ev alanların kazanmaya devam ettiğini açıkladı. Yapılan gayrimenkul yatırımı sonrası, hızlıca kiraya verilmesi ve kira gelirlerinin ölçümlerini değerlendiren şirket, 500,000 Euro'ya alınan bir evin yıllık ortalama 50,000 Euro kira getirisi olduğunu söylüyor.
Satın alma sonrası yatırımların kiraya verilmesi, Golden Visa (Altın Vize) başvurusu gibi satın alım sonrası işletimleriyle de ilgilenen Vesta Global, geçmiş dönemde Portekiz'den ev alan Türklerin şu anda Türkiye'de yaşanan ekonomik düzende kazanmaya devam ettiklerini söylüyor. Aynı zamanda diğer ülkelerde yatırım tutarı 1 milyon Euro'yu aşarken burada 350,000 Euro-500,000 Euro bandında bir yatırım ile 5.yılda pasaporta başvurulabiliyor.
Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan “Portekiz'de 500,000 Euro'ya danışanımız için ev aldığımız zaman, evin kendisi zaten yıl içerisinde değer kazanıyor ama o evin değer kazanımı dışında yine satış sonrası hizmetlerimiz arasında olan kiralama hizmetleriyle brüt olarak 50,000 Euro civarı yıllık kira geliri elde etmek mümkün oluyor. Net olarak bakıldığında da %8-10 bandında bir kira getirisi dünyanın hiçbir yerinde şu anda mevcut değil.” diyerek geçmiş dönem dövizle Portekiz'de yatırım yapanların kazandığından bahsediyor.