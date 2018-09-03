Narazan: Gayrimenkul’de en ucuz ülke Portekiz

Bireysel ve ticari gayrimenkul yatırımı danışmanlığı ve yönetim şirketi Vesta Global’in Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi Teuta Narazan, dünyadaki en iyi gayrimenkul yatırımının şu anda, yaşamadan sadece 1 hafta geçirerek AB pasaportu alınabilecek en ucuz ülke Portekiz olduğunu, ülkede yapılan yatırımdan elde edilen kira gelirinin ortalama 10 sene içerisinde yaptığınız yatırımı size geri kazandırdığını söylüyor.

Başta Avrupa ve dünyanın her yerinde bireysel ve ticari gayrimenkul yatırım danışmanlığı ve yönetimi konusunda kapsamlı hizmet veren Vesta Global, Portekiz'den ev alanların kazanmaya devam ettiğini açıkladı. Yapılan gayrimenkul yatırımı sonrası, hızlıca kiraya verilmesi ve kira gelirlerinin ölçümlerini değerlendiren şirket, 500,000 Euro'ya alınan bir evin yıllık ortalama 50,000 Euro kira getirisi olduğunu söylüyor.

5. YILDA PASAPORT

Satın alma sonrası yatırımların kiraya verilmesi, Golden Visa (Altın Vize) başvurusu gibi satın alım sonrası işletimleriyle de ilgilenen Vesta Global, geçmiş dönemde Portekiz'den ev alan Türklerin şu anda Türkiye'de yaşanan ekonomik düzende kazanmaya devam ettiklerini söylüyor. Aynı zamanda diğer ülkelerde yatırım tutarı 1 milyon Euro'yu aşarken burada 350,000 Euro-500,000 Euro bandında bir yatırım ile 5.yılda pasaporta başvurulabiliyor.

YILLIK %10 KİRA GETİRİSİ

Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan “Portekiz'de 500,000 Euro'ya danışanımız için ev aldığımız zaman, evin kendisi zaten yıl içerisinde değer kazanıyor ama o evin değer kazanımı dışında yine satış sonrası hizmetlerimiz arasında olan kiralama hizmetleriyle brüt olarak 50,000 Euro civarı yıllık kira geliri elde etmek mümkün oluyor. Net olarak bakıldığında da %8-10 bandında bir kira getirisi dünyanın hiçbir yerinde şu anda mevcut değil.” diyerek geçmiş dönem dövizle Portekiz'de yatırım yapanların kazandığından bahsediyor.