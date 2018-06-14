Ne HGS ne OGS 4 maddeli geçiş sistemi

Osmangazi Köprüsü tam bir muamma... HGS'inizde para varsa bile köprüden geçişiniz şaibeli... Osmangazi Köprüsü'nde HGS çalışmadığını söyleyen yetkililer vatandaşlardan nakit para istiyor. Nakit parası olmayana önce kredi kartı sonra banka kartı soruluyor, en son da kişiye ceza yazılarak köprüden geçişine izin veriliyor.

Osmangazi Köprüsü’nden geçen vatandaşlar son zamanlarda sıklıkla HGS sisteminin bozuk olduğu söylüyor ve bu yüzden ödemeleri nakit yapıyorlar. Peki sizin başınıza böyle bir olay gelse ve üzerinizde bırakın nakit parayı hiç para yoksa ne yapacaksınız? Sozcu.com.tr olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsü Köprüsü İşletmesi AŞ ve Osmangazi Köprüsü’nü işleten Otoyol AŞ yetkililerinden bilgi aldık.

Çağrı merkezi yetkilileri köprülerde zaman zaman HGS sisteminin ‘arızalandığını’ söyleyerek vatandaşların yanlarında nakit olmaması durumunda başlarına gelecekleri anlattı.

1) Vatandaşta önce HGS sisteminin arızalı olduğu söyleniyor ve nakit para isteniyor.

2) Eğer nakit para yoksa kredi kartı soruluyor,

3) Kredi kartı yoksa banka kartı isteniyor.

4) Bunların hiçbirinin yanında olmaması durumunda HGS sisteminde parası olan vatandaşın plakası alınarak ceza yazılıyor.

CEZA 15 GÜN İÇİNDE ÖDENİRSE SORUN YOK

HGS ve OGS sistemlerinde bazı zamanlar arıza olduğu ve bu zamanlarda yaşanan olayları sozcu.com.tr’ye aktaran işletme yetkilileri, “HGS ve OGS sistemlerinde bazı zamanlar sıkıntı yaşanabiliyor. Bu zamanlarda vatandaştan nakit para istiyoruz. Nakit parası yoksa kredi kartını istiyoruz. Eğer kişinin üzerinde hiç para yoksa plakasını alıp ceza kesiyoruz. Vatandaş bu cezayı 15 gün içerisinde ödediği taktirde bir sıkıntı yok. Ancak 15 gün içerisinde ödemezse faiz alınıyor.” ifadelerini kullandı.