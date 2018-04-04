Ne zaman emekli olurum? Emeklilik hesaplama…

Sigortalı olarak çalışan milyonlarca insanın emekli olabilmesi için gereken bir takım şartlar bulunmakta. Ayrıca emeklilik durumları SGK’lı(4A), BAĞ-KUR’lu(4B) ya da Devlet Memuru(4C) statülerine göre farklılıklar gösteriyor. Emeklilik için temel iki şartın da yerine getirilmiş olması gerekmekte: Prim sayısı ve yaş. Şimdi size ne zaman emekli olurum? ve emeklilik hesaplamasını nasıl yapacağınızı anlatacağız...

Emeklilik zamanı için kesin bir yargıyla konuşmak doğru değildir. Çünkü emeklilik şartları Devlet tarafından zaman zaman kanunlarla değiştirilmektedir. Örneğin; 1999 yılında emeklilik şartlarıyla düzenlemeye gidildi ve ilk kez 8 Eylül 1999'dan sonra sigorta girişi olanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak kabul edildi. Bundan sonra yapılan yeni düzenlemeyle de 30 Nisan 2008'den sonra ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik yaşı 2036 yılından sonra her yıl bir yaş artırılarak erkeklerde 2044 ve sonrasında kadınlarda ise 2048 ve sonrasında 65'e çıkarıldı. Ayrıca, emeklilik için gerekli prim ödeme gün sayısı da artırıldı. Bu bilgiler ışığında 4A, 4B ve 4C statüsünde çalışanların ne zaman emekli olabilecekleriyle ilgili hesaplamaları nasıl yapacaklarını açıklamaya çalışacağız…

SSK EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

SSK emekli yaşı hesaplama için SGK’nın (https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/) sayfasından öncelikle cinsiyetinizi girin. Emeklilik yaşları kadın ve erkeğe göre değişmektedir. Bu yüzden cinsiyetinizi belirtmeniz çok önemlidir. Daha sonra doğum tarihinizi gün, ay ve yıl olarak girin. Ardından hizmete başlama tarihinizi yine gün, ay ve yıl olarak girin. Ancak şunu unutmayın stajlık ve çıraklık dönemi çalışmanız hizmete başlama tarihinize dahil değildir. Son olarak da prim ödeme gün sayınızı girin. Girdiğiniz bilgilerin doğru olduğundan emin olduktan sonra “GÖNDER” butonuna tıklayarak SSK emeklilik yaşı hesaplama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışanların emeklilik yaşını hesaplayabilmeleri için yine SGK’nın (https://uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/) sayfasına girmeleri gerekiyor. Sonra cinsiyetinizi ve doğum tarihinizi giriniz. Ardından 4C'ye yani Emekli Sandığı’na tabi olan hizmetlerinizin başlama ve bitiş tarihinizi girin. Hizmetten ayrılıp tekrardan hizmete başladıysanız “EKLE” butonuna tıklayarak yine hizmete başlama ve bitiş tarihinizi girmelisiniz. Daha sonra Bağ-Kur'a hizmetiniz varsa yine aynı şekilde hizmete başlama ve bitiş tarihinizi gerekirse ekle butonunu da kullanarak girmelisiniz. Ardından Emekli Sandığı'na tabi olan borcunuzun başlama ve bitiş tarihinizi girin. Bunun haricinde diğer hizmetler başlığı altında başka kurumlara hizmetiniz varsa onun da hizmete başlama ve bitiş tarihini girin. SSK'ya ait hizmetiniz varsa 4A hizmetleriniz başlığı altında 23.05.2002'ye kadar ve 23.05.2002'den sonrası olarak iki ayrı şekilde giriniz. Bilgileri doldurduktan sonra Emekli Sandığı emekli yaşı hesaplama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

BAĞ-KUR EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bağ-Kur’lu olanların emekli yaşını hesaplamak için yapmaları gereken yine SGK'nın “4B Ne Zaman Emekli Olabilirim? Uygulaması” başlığı altında bulunan sitesi(https://uyg.sgk.gov.tr/EMEKTARWEB/hakKazanma.do) sayfasını açmanız gerekir. Emeklilik bilgilerinizi girin. Yani emeklilik türünüzün kısmi ya da tam olduğunu, cinsiyetinizi ve doğum tarihinizi girin. Ardından özel durum bilgileriniz mevcut ise onları girin. Özel durumunuz varsa maluliyetinizin olup olmadığını, maluliyet derecenizi, erken yaşlanma durumunuz var mı yok mu ve bakıma muhtaç malul çocuğunuz var mı kısmını doldurunuz. Son olarak da sadece yurt dışı borçlanması ile emekli olmak istiyorsanız yanında kutucuğa da tıklayınız. Girilen bilgilerin doğru olduğundan emin olduktan sonra “TAMAM” butonuna tıklayınız. Bağ-Kur emeklilik yaşı hesaplama işleminizi gerçekleştirmiş olacaksınız.