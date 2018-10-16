Ne zaman emekli olurum? İşte emeklilik şartları…

Belirli bir yaşa gelince çalışan tüm kesim “Emeklilik yaşı kaçtır? Ne zaman emekli olurum? Emeklilik prim gün sayıma nereden bakabilirim? şeklinde sorularına cevap arıyor. Emekli olmak, çalışan kesimin durumuna ve prim gün sayısına göre değişiyor. Bu sebepten dolayı vatandaşlar emekli olacakları tarihi merak ediyor. İşte ne zaman emekli olurum, emeklilik yaşı hesaplama ve emeklilik şartları ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Yoğun çalışma hayatında emeklilik hayali kurup gününü bekleyen milyonlarca insan ne zaman emekli olacağını araştırıyor. SGK çalışanların bu merakını gidermek adına bir uygulama bulunmakta ancak öncelikle emeklilik durumu ile ilgili bazı bilmeniz gerekenler var;

Emeklilik zamanı için kesin bir yargıyla konuşmak doğru değildir. Çünkü emeklilik şartları Devlet tarafından zaman zaman kanunlarla değiştirilmektedir. Örneğin; 1999 yılında emeklilik şartlarıyla düzenlemeye gidildi ve ilk kez 8 Eylül 1999'dan sonra sigorta girişi olanlar için emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak kabul edildi. Bundan sonra yapılan yeni düzenlemeyle de 30 Nisan 2008'den sonra ilk kez sigortalı olanlar için emeklilik yaşı 2036 yılından sonra her yıl bir yaş artırılarak erkeklerde 2044 ve sonrasında kadınlarda ise 2048 ve sonrasında 65'e çıkarıldı.

EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NEDİR?

Emekli olma durumu çalışanların statülerine göre değişiyor. Yani SGK’lı (4-a), Bağ Kur’lu (4-b) ya da devlet memuru (4-c) olma durumuna göre farklılar olabiliyor. Her bir statü içerisinde bulunanların devlet tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi bekleniyor…

EMEKLİ OLMAK İÇİN PRİM GÜNÜN DIŞINDA NELER GEREKLİDİR?

Başta tüm vatandaşların şunu bilmesi gerekir ki, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) primleri ödenen primlerin emekli olunabilmesi için belli bir seviyeye gelmesi gerekmektedir. Prim gün sayısının yanı sıra, gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmak ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmek yeterli oluyor. Emekli olma şartlarının hepsini sigorta başlangıç tarihi belirliyor. İlk sigorta girişiniz önemli. Çünkü emeklilik yaşınız ve ödeyeceğiniz prim miktarı ‘ne zaman emekli olurum' sorusunun cevabını veriyor.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

Huzurlu ve sessiz bir hayata geçmeyi sabırsızlıkla bekleyen tüm çalışanların merakını gidermek için SGK tarafından hayata geçirilen “Ne Zaman Emekli Olurum Uygulaması”na girmek yeterli oluyor.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM HESAPLAMA

Öncelikle https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/ sitesine girip doğum tarihinizin yanı sıra, “SSK Prim Ödeme Gün Sayınız, Diğer Sandıklara Ait Gün Sayınız, Askerlik/Sanatçı Gün Sayınız, Fiili Gün Sayınız, Yurtdışı Gün Sayınız ve 3600 Günün Doldurulduğu Tarih” gibi sayfada yer alan yer alan formu detaylı bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu bilgilerin doldurulması için sigortalılar olarak hizmet dökümünü almanız formdaki bilgileri doldurmanız açısından yararlı olacaktır. Hizmet dökümünüzü de E-Devlet üzerinden kimliğinizi doğrulayarak alabilirsiniz.

Aldığınız hizmet dökümünden sonra sisteme girilen bilgiler ile hesaplama yapılmasının ardından emeklilik yaşınız açılan sayfada gözükecektir.

Ayrıca E-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim bağlantısına tıklayarak da bilgilerinizi girip öğrenebilirsiniz.

İLGİLİ HABER Emeklilik yaşı kaç? Kaç yaşında emekli olunur?

İLGİLİ HABER Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yasa teklifi verildi!