Nefes kredisi nedir? Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte Başbakan Yıldırım’ın açıklamaları…

KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlanmasını hedefleyen Nefes kredisi nedir? Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? Bir üyenin maksimum 200 bin lira kredi kullanabildiği Nefes Kredisi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

2017 yılında başlatılan Nefes Kredisi 2018 yılında da devam edecek. Nefes kredisi nedir? Nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtını ve Binali Yıldırım’ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaları haberimizde bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

NEFES KREDİSİ NEDİR?

Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere yıllık %9.9 faiz oranı ile verilmektedir. Nakdi ve Ticari bir kredi olan Nefes Kredisi 12 ay vadeli bir şekilde kullanılabilir.

NEFES KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-KOBİ olmak,

-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne üye odalardan birisine üye olmak,

-Başvuru tarihi itibarıyla en az bir yıldır faaliyet gösteriyor olmak,

-Eczaneler, Tarım Kredi ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri, Döviz Büfesi/Bürosu, factoring şirketleri, emlakçılar, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler gibi sektörlerde faaliyet göstermek.

NEFES KREDİSİ MASRAFLARI NE KADAR?

Nefes kredisi masrafları an itibariyle Bankanın 250 TL, KGF'nin 250 TL ve KGF'nin kefil olduğu tutardan %0.50 kefalet komisyonu ile oluşmuş olacak. Örnek olarak 100.000 TL kullanılacak bir kredide, masrafların ise 925 TL olması beklentiler içinde yer alıyor.

NEFES KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Nefes Kredisi’ne değinen TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Nefes Kredisi sistemi çok basit.

Pazartesi gününden itibaren üye KOBİ’lerimiz oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile çalıştıkları banka şubesine başvurabilecekler. Nefes Kredisi faizimiz aylık yüzde 0.99 olacak. Bir üyemiz azami 200 bin lira kredi kullanabilecek ve kredi 12 eşit taksitli olacak. Kredinin yüzde 85’i hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak.

Yani KOBİ’lerimizin çok ciddi bir teminat sıkıntısı olmayacak. Normalde bugün paranızı bankaya mevduata koysanız bankadan yüzde 15 mevduat faizi alıyorsunuz ama Nefes Kredisi kullanınca aylık 0.99, yıllık yüzde 11.88 faiz ödeyeceksiniz. Yani KOBİ’lerimiz mevduat faizinden 3 puan aşağıda kredi kullanabilecek. Yani, Cumhurbaşkanımızın tabiriyle finansmanda inovasyon yapmaya devam ediyoruz. Toplamda KOBİ’lerimize 5 milyar kredi kullandırıp, faiz yükünden 400 milyon liraya yakın tasarruf etmelerini sağlayacağız. KOBİ’miz kazanacak, Türkiye kazanacak” diye konuştu.

Toplantı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ziraat Bankası, Denizbank, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım’ın genel müdürlerinin katılımlarıyla İzmir Kaya Termal Otel’de gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, iş dünyasına finansman temin etmek için hayata geçirilen Nefes Kredisi’nin 2018’de devam etmesi için Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla imza töreni ve tanıtım toplantısı düzenlendi.

İşte Binali Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

‘HACMİ 7.5 MİLYAR DOLARA ÇIKARIYORUZ'

Diğerleri de bizi takip etsin. Şimdi bu nefes kredisi için 5 milyarlık bir hacim planlandı. Ben tabi bu notlara yeni bakma fırsatım oldu. Fakat bu bir sürü laf söyledik. Kobiler istihdamın çoğunu üretimin çoğunu alıyor. Kredilerden de çok az alıyor. Dedikten sonra 5 milyar olur mu? Hüseyin Bey. Arkadaşlar bu işin kredi hacmini 7.5 milyara çıkarıyoruz. Hayırlı olsun. Kafamdan yapmıyorum. Sordum olur dediler. Burada açıklıyorum. Vade 12 ay. Yani krediyi gidip alacaksınız ertesi gün taksidi öde diyorlar. Böyle bir şey olur mu?

Bunun bir hazırlığı var. Onun için 6 ay ödemesiz 1.5 yıla çıkardık. 6 ay ödemesiz derken faizini ödeyeceksiniz. Öyle her şeyi ödemesiz yok. Ama ana para ödeme 6 ay sonra başlayacak. 6 ay sonra bi hesabı kitabı yapacaksınız alışverişinize ayarlama yapacaksınız. Biz geçen sene nefes kredisi kullandırdık ya bu kredinin dönüşü nasıl biliyor musunuz? Türkiye ortalamasından 10 kat daha fazla binde 1’in altında. Normalde 2.9 kredi dönüşündeki sıkıntı. Yüzde 2.9 burada binde 1. Hiç batak yok. Sağlam para. Çünkü kobiler sağlam. Kobiler sözüne sadık işletmelerdir.

‘BÜYÜK İŞLER YAPIYORLAR'

Diğerleri sağlam değil demek istemiyorum. Onların hacmi çok büyük. Büyük işler yapıyorlar. Kobilerin cüsseleri küçük ama ekonomiye katkıları büyük. Daha yaygın bir tabana hizmet veriyorlar. Kredide daha çok insan yararlansın diye 200 bin TL. İşletme ihtiyçları için bir katkıdır. Faiz oranı cari günlük uygulamanın önemli ölçüde altında. Neredeyse yarıya yakın bir iyileştirme var. Bu da işletmeleriniz açısından büyük bir imkan. Geçen sene bu büyüme oldu da nasıl oldu? 7.4 büyümeyi sağladık da durup dururken piyango vurmadı. Bunun arkaplanı var. Birçok tedbir aldık. Bir çok tedbir aldık.

Türkiye yandı bitti diyenler mosmor oldu. Bu sene tekrar başa aldılar. Tekrar aynı şarkıları söylüyorlar. Efendim Türkiye 2018’de bu işin içinden zor çıkar şöyle olacak böyle olacak. Sipariş raporlar değerlendirmeler, ekonomi üzerine moral bozucu söylemler bunların hepsi bize yabancı değil. Tanıdık sesler tanıdık yüzler, burada bir şey söylüyorum. Şartlarımızın çok kolay olmadığını biliyoruz. Çünkü biz büyük bir mücadele veriyoruz. Sadece ülkemizin kalkınması için değil. Bölgemizdeki mazlumların hamisi olarak tarihi mücadele veriyoruz.

‘ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YENİ TEŞVİKLER AÇIKLANACAK'

Türkiye ekonomisi sürdürülebilir büyümeye devam edecek. Büyüme devam edecek. Efendim ekonomiyi soğutun soğuttun mu sırtındaki ter soğursa hasta olursun. Evet 2018’e ait, bugün sadece küçük bir müjde veriyoruz. 2018’in tedbirlerini teşviklerini önümüzdeki hafta inşallah halkımızla paylaşacağız. Geçtiğimiz Çarşamba günü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir toplantı yaptık. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, bunun için bir yasa çıkardık. Bürokratik bir sürü engeli basitleştiren bir süreci başlattık. Bugün esnaflarımızla bunu paylaşıyoruz. İşletmelerimiz pazartesinden itibaren, gidip başvurularını yapabilir ve kredilerini alabilirler. Hayırlı uğurlu olsun.

Bakın değerli banka genel müdürleri KGF yine devrede. Vatandaşın öz kaynağı da var. Teminatlarda lütfen ölçülü olalım. Hiç teminat yokmuş gibi bire iki bire üç teminat almaya gitmeyelim. Karşılığının bir kısmı zaten veriliyor. Eksiğiniz varsa küçük alın. Fazla teminat sizin için cazip bir şey değil. Önemli olan yaşatmayı esas almaktır. Yaşatacaksınız. Yaşatırsanız siz de yaşarsınız. Yarın bir gün riske girince bütün bu işletmeler ne olacak zincirleme aynı şekilde. Sürdürmeyi esas almalıyız ve teminatlarda da makul ölçüler içinde kalmalıyız.

(DHA)