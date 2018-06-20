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Nef’ten 600 milyon liralık finansman hamlesi

Timur Gayrimenkul 600 milyon liraya kadar tahvil ihraç edeceğini açıkladı.

android-time 16:17 20 Haziran 2018
Haberler Ekonomi
Nef’ten 600 milyon liralık finansman hamlesi
Timur Gayrimenkul 600 milyon liraya kadar tahvil ihraç edeceğini açıkladı.

Timur Gayrimenkul, Türk Lirası cinsinden 600 milyon TL’ye kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya borçlanma araçlarının ihraç edilmesine karar verdi.  KAP’a yapılan açıklamada şirketin ihraç için yönetim kurulunu yetkilendirdiği belirtildi.

Bu hafta Bloomberg’e konuşan NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, EBRD’nin alıcı olacağı bir tahvil ihracı planladıklarını söylemişti.  2019'da vadesi dolacak tahvil sonrasında da sermaye piyasalarında aktif olmak istediklerini belirten Timur EBRD'nin alıcı tarafta olduğu tahvil ihracını da planladıklarını belirtti. Timur konjonktüre bağlı olarak 50-100 milyon lira arası sukuk ihracı yapabileceklerini de belirtti.

Son güncelleme: android-time 16:2220.06.2018
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