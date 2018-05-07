Nescafe, Starbucks’a servet ödeyecek

Nestle Starbucks ürünlerinin satışı için 7.5 milyar dolar ödeyecek. Nescafe’nin mucidi artık kahvelerinde Starbucks imzası kullanacak.

Financial Times’ın haberine göre; Nestle Starbucks'ın Starbucks dışındaki ürünlerinin satışı için kahve zincirine tam 7.5 milyar dolara anlaştı.

Böylece Nestle'nin kahvelerinde Starbucks markalı ürünler gözükebilecek. Starbucks'tan 500 kişi ise anlaşma gereği Nestle'ye transfer olacak.

Starbucks mağaza dışı satışlarından geçen yıl 2 milyar dolar gelir elde etmişti.

Dünyanın en büyük gıda şirketi Nestle bu hamlesiyle ABD'deki kahve pazarındaki payını artırmanın peşinde.

Nestle'nin CEO'su Mark Schneider konuyla ilgili olarak, “Bu ticaret kahve işimiz için çok önemli. Starbucks, Nespresso ve Nescafe marklarını bir araya getireceğiz” dedi.