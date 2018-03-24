New York barlarında yeni dönem

ABD Tarım Bakanlığı bundan sonra barlarda hangi içkinin kaç kalori olduğunun yazılması zorunluluğunu getirdi.

New Yok Times’ın haberine göre; ABD barlarında yeni bir dönem başlıyor. Bundan böyle her kokteylin kaç kalori olduğu menüde yazmak zorunda olacak.

ABD Tarım Bakanlığı'nın uygulamayı bu yıl içinde başlatması bekleniyor. Doktorlar ise uygulamanın alkol tüketimini azaltacağını da düşünüyor.

Chochrane tarafından yapılan bir araştırmaya göre menüde kalori yazan restoranlarda müşterilerin yüzde 8'i daha az yemek yeme veya içecek tüketme eğilimini gösteriyor.

ABD'de 1929 buhranından kalma bir uygulama çerçevesinde alkolle ilgili çoğu düzenleme Hazine Bakanlığı tarafından yapılıyor.

ABD’DE 15 SENE İÇKİ İÇMEK YASAKTI

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki “Prohibition” dönemi 1919’dan 1933’e kadar On Sekizinci ABD Anayasası Değişikliği doğrultusunda ülke çapında alkolün satılması, üretilmesi ile taşınmasının yasak olduğu dönemdi. Alkol karşıtı hareketin oldukça kuvvetli baskısı altında 18 Aralık 1917’de ABD Senatosu On Sekizinci Anayasa Değişikliği’ni teklif etti.

36 eyalet tarafından onaylanmasının ardından 16 Ocak 1919’da tasdik edildi, bir sene sonra da yürürlüğe girdi. Bazı eyaletler bundan önce zaten eyalet çapı içki yasakları uygulamışlardı. Sadece New York Şehri’nde bu gizlice içki satılan noktaların sayısı 1922’de 5.000’den 1927’de 30.000’e ulaştı

Büyük Bunalım sırasında Prohibition özellikle büyük kentlerde gittikçe popülerliğini yitirdi. 23 Mart 1933’te Başkan Franklin D. Roosevelt, Volstead Act’i bozup belirli alkollü içeceklerin üretilmesi ile satılmasına izin veren Cullen-Harrison Act olarak bilinen bir yasa tasarısını imzaladı. 5 Aralık 1933’te Yirmi Birinci Anayasa Değişikliği’nin imzalanması On Sekizinci Değişikliği yürürlükten kaldırdı.