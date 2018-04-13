Nihat Zeybekci zam yapan benzincilere ‘sabırlı olun’ dedi

Doların durumuyla ilgili 'ülke gerçeklerini yansıtmıyor' açıklamasını yapan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci benzine gelen zamdan sonra ülke gerçekleriyle ilgili yorumlarda bulundu. Bakan Zeybekci, "Motorin ve akaryakıtla ilgili zamları da arka arkaya 17 kuruş ve 13 kuruşluk olarak gördük. Ben kurumlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum; bu dalgalanma dönemlerinde biraz sabretmelerini ve biraz beklemelerini öneriyorum" diye konuştu.

Asker olan oğlunun yemin töreni için Bilecik’e gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci akaryakıt şirketlerini eleştirdi. Zeybekci

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Türkiye’nin önümüzdeki dönemde kısa vadedeki döviz mükellefiyetlerini yerine getirmesi ile ilgili hiçbir problemi yoktur. Bunlar geçecektir ve zaten yakın bir gelecekte de Türkiye ve ilgili kurumların bu çalkantıları, bu spekülatif hareketleri müdahale ederek gereğini yaptıklarını da göreceğiz inşallah. Türkiye’nin bu konuda bu spekülasyona seyirci kalması da beklenemez” dedi.

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AKARYAKIT ŞİRKETLERİNE: SABREDİN

Akaryakıta yapılan zamlarla ilgili olarak da Bakan Zeybekci, “Motorin ve akaryakıtla ilgili zamları da arka arkaya 17 kuruş ve 13 kuruşluk olarak gördük. Ben kurumlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum; bu dalgalanma dönemlerinde biraz sabretmelerini ve biraz beklemelerini öneriyorum. Zam yapmada bu kadar acele etmemelerini öneriyorum. Çünkü diğer taraftan biz bunu toparlayacağını da ümit ediyoruz. Bu toparlanma olduğunda da aynı kurumların fiyatları aşağı çekmekte aynı iştah ve heyecan içinde olmalarını da bekliyoruz tabii ki.”

‘EKONOMİK OLARAK ETKİLENİYORUZ’

Amerika ile Rusya arasında yaşanan gerginliğin Türkiye ekonomisine yansımalarını da değerlendiren Bakan Zeybekci şunları söyledi:

“Şu anda jeopolitik risklerin en yoğun olarak canlandığı bir bölgedeyiz. Hiç kimsenin bu coğrafya ile bu kadar yakın bir teması yok. Hatta binlerce kilometre öteden bu coğrafyaya ilgi duyup da bu coğrafya ile ilgili biraz da komik ama tweet savaşlarını başlatanların bizim kadar bu coğrafyada menfaati yok. Türkiye’yi etkiler mi bu şey? Zaten Türkiye bunun ortasında. Bundan daha kötü ne olabilir ki? İnsanlık trajedisinin yaşandığı bir ortam. Türkiye’nin de ekonomik olarak, en önemli ticaret ortakları olan Irak ve Suriye’de bu sıkıntıların yaşandığı bir ortamda ekonomik olarak etkileniyoruz. Bu süreci iyi veya kötü bir şekilde geride kalan bir dönem olarak görüyorum. Türkiye olarak bu coğrafyadaki oluşumlara veya Türkiye’nin menfaatinin hilafına yaşanan olaylara karşı sessiz kalmaması anlamında da durumun vaziyet ettiği bir dönem yaşıyoruz.”