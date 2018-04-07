Dünyaca ünlü ayakkabı mağazası Nine West iflas koruma başvurusunda bulundu.

Türkiye'de de şubesi olan dünyanın en büyük ayakkabı markalarından Nine West iflas koruma başvurusunda bulundu.

ABD'de yapılan başvuruda şirketin 1 milyar dolarlık borcu olduğu belirlendi.

SATIŞLA İLGİLENENLER VAR

Nine West'in CEO'su Ralph Schipani, “Başvuru sürecini tamamladıktan sonra, şirketimizin borçları azalacak ve daha yönetilebilir bir sürece gireceğiz” diye konuştu. Schipani şirketin satışıyla ilgilenen gruplar da olduğunu dile getirdi.

1973'te ABD Connecticut'ta kurulan Nine West ilk yurt dışı mağazasını 1994 yılında Hong Kong'a açtı. 57 ülkede mağazaları olan şirketin 800 satış noktası bulunuyor.