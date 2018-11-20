Nissan’da kriz büyüyor: Amsterdam ve Paris’te evler ortaya çıktı

Nissan'ın bir numarası Carlos Ghosn'ın tutuklanmasının etkisi sürüyor. Dün gece Tokyo'da hareketli saatler yaşandı. Ghosn adına Nissan'ın dünyanın çeşitli yerlerdinde evler satın aldığı ve bu evlerin kaydının bulunmadığı ortaya çıktı. CEO Saikawa akşam saatlerinde düzenlediği toplantıda özür dileyerek halkın önünde eğildi.

Nissan’ın Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn’un gelirini düşük beyan ettiği için sürdürülen bir soruşturma kapsamında tutuklanması dünyada bomba etkisi yarattı.

Nissan’ın hisseleri de durumdan etkilendi. Tokyo Borsası’nda işlem gören şirket salı günü kapanışta yüzde 6 değer kaybetti.

Reuters’ın haberine göre; Ghosn’a yöneltilen suçlamalar arasında şirketin parasını kullanmak da bulunuyor.

Nissan’ın CEO’su Hiroto Saikawa dün akşam yaptığı açıklamada Ghosn’un şirkete yaptıklarını incelemek için 2005 yılına kadar hesap araştırması yapılacağı belirtildi.

Carlos Ghosn 1999 yılında Nissan’a katıldı ve 2001 yılında CEO’luğa yükseldi. Geçen yıla kadar şirkette CEO’luk görevini sürdürüyordu. Geçen yıl 9.2 milyon euro kazandı.

Japon devlet kanalı NHK’ya bilgi veren isimsiz bir kaynak Ghosn adına Nissan’ın Rio de Janerio, Beyrut, Paris ve Amsterdam’da evler satın alındığını söyledi.

Bu evler şirketin kayıtlarında yer almazken Nissan CEO’su Saikawa Ghosn’ın şirketin parasın kullanıp kullanmadığı sorularına yanıt vermiyor.

Nissan’ın kıdemli Başkan Yardımcısı görevini yürüten ve hükümetle ilişkilerini düzenleyen isim olarak da bilinen Hitoshi Kawaguchi dün akşam Japon hükümeti ile bir toplantı düzenleyerek konu hakkında bilgilendirmede bulundu.

Nissan hisseleri Tokyo Borsası’nda yüzde 6 değer kaybederken ortağı Renault’un hisseleri yüzde 8.4 düştü.