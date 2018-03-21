NSA kripto para kullanıcılarını gözetliyor

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) eski çalışanı Edward Snowden, NSA´nın kripto para kullanıcılarını gözetlediğini, birinci önceliğin ise Bitcoin kullanıcıları olduğunu savlayan dokümanları basına sızdırdı.

Bitcoin.com´da yer alan habere göre, Snowden´in araştırmacı gazetecilik faaliyetleri yürüten The Intercept´e sızdırdığı belgelerde NSA´nın Bitcoin kullanıcılarını nasıl izlediği anlatılıyor. Silk Road adlı online alışveriş sitesi üzerinden uyuşturucu satıp ömür boyu hapse mahkum edilen Ross Ulbricht´in de Bitcoin işlemleri sebebiyle NSA´nın izlemesine takıldığı belirtiliyor.

The Intercept NSA belgelerine göre gözetleme yapılan sanal paralar arasında Bitcoin´in 1 numaralı öncelik olduğunu yazdı. Toplanan bilgilerin sadece işlemlerle ilgili olmadığı, hatta kullanıcıların bilgisayarlarındaki diğer özel bilgilerin de toplanabildiği savunuldu.

DHA