O ilde iş yerleri için flaş karar!

Yunanistan ve Bulgaristan'da dövizin Türk Lirası'na göre artış göstermesi, sınırdaki Edirne'de ticareti hareketlendirirken, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) da iş yerlerinin gece 03.00'e kadar açık kalması için çalışma başlattı.

ETSO binasında düzenlenen basın toplantısında, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, dövizin Türk Lirası’na göre artış göstermesi nedeniyle sınır komşuları olan Yunanistan ve Bulgaristan’dan birçok kişinin alışveriş yapmak için neredeyse her gün Edirne’ye geldiğini söyledi. Edirne ekonomisinde bu durumun hareketlilik yarattığını anlatan Zıpkınkurt, ‘Beyaz Geceler’ adıyla alışveriş festivali yapmak istediklerini ve iş yerlerinin de gece saat 03.00’e kadar açık kalması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Recep Zıpkınkurt, şöyle konuştu:

“GECE 02.00’YE KADAR DÜKKANLAR AÇIK”

“Beyaz Geceler diye bir tabir var Petersburg’da, Rusya’da. Hava hep aydınlık ve gece olmuyor. Biz de ‘Beyaz Geceler’ diye bir alışveriş festivali yapmak istiyoruz, esnaflarımızın desteğiyle. Gece saat 01.00 veya 02.00’ye kadar dükkanları açık tutacağız. Saraçlar Caddesi ve Alipaşa Çarşısı’nda müzik ekibi veya burada bir defile yapabiliriz. Edirne’ye saat 03.00’e kadar alışveriş hareketliliğini yaşatacağız. Bunun geleneksel örnekleri var. İtalya ve Milano’da yapılıyor. Edirne’de yaşayan herkesin turizme duyarlı davranışlarda bulunması gerekiyor. Esnafın da Yunanca ve Bulgarca öğrenmesi çok önemli.”

Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk de kentin sınır alışverişi nedeniyle şanslı iller arasında yer aldığına dikkat çekerek, “Edirne en şanslı illerden. Maliyetler artsa da yabancılar açısından avantaj haline geldi. Daha konforlu alanlar yaratmalıyız. Problemleri tespit edip çözmeliyiz. Alışveriş artık kentin her yerinde var ve bu hareketin doğru yönetilmesi gerekiyor. Bu şansı bu şehir kaybetmesin. Gelen insanları şehrimizden mutlu göndermeliyiz” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLER YEVMİYELİ ÇALIŞACAK”

Yunan ve Bulgar turistlerin en yoğun alışveriş yaptığı tarihi Alipaşa Çarşısı’nın Dernek Başkanı Yılmaz Sanış da Trakya Üniversitesi’nde eğitim alan yabancı öğrencileri iş yerlerinde yevmiyeli çalıştırılabileceğini belirterek, “Uygulamaya biz de destek vereceğiz. Edirne’ye aşırı talep var. Edirne bu konuda şanslı. Esnafımızın yabancı dil konusunda yetersizliği var. Trakya Üniversitesi’nde okuyan Balkanlardan gelen öğrencileri hafta sonu part-time çalıştırabiliriz. Sigortaları İşkur tarafından karşılanıp, oluşturulacak bir projeyle günlük yevmiyesi ödenebilir. Sahada yabancı dil olayını bir nebze olsun çözebiliriz” dedi. DHA