O reklamlara 12 milyon lira ceza

Reklam Kurulu tarafından bu yılın sekiz ayında toplam 3 bin 155 reklam dosyası karara bağlandı ve aykırılık tespit edilen 248 dosya hakkında toplam 12 milyon 50 bin 228 lira idari para ve reklam durdurma cezası uygulandı.

Reklam Kurulunca bu yılın sekiz ayında toplam 3 bin 155 reklam dosyası karara bağlandı. Aykırılık tespit edilen 248 dosya hakkında toplam 12 milyon 50 bin 228 lira idari para ve reklam durdurma cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, tüketicileri aldatan, yanıltan, onların sağlığını, can ve mal güvenliğini, tecrübe noksanlığını istismar eden ve mevzuatına aykırı reklamlarla ilgili denetim yaparak mevzuata aykırılık teşkil eden reklamlara durdurma, düzeltme, idari para ve tedbiren durdurma cezalarını hukuki yetkisini kullanarak veriyor.

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, aldatıcı reklamlarla mücadelede önemli bir fonksiyonu icra eden Reklam Kuruluna 2018 yılında toplam 2 bin 645 başvuru yapıldı.

Bu yılın sekiz ayında Reklam Kurulunda toplam 3 bin 155 reklam dosyası karara bağlandı ve aykırılık tespit edilen 248 dosya hakkında toplam 12 milyon 50 bin 228 lira idari para ve reklam durdurma cezası, 417 dosya hakkında ise yalnızca durdurma cezası uygulandı, 2 bin 417 dosyanın da incelemeye alınmamasına karar verildi.

ALDATICI REKLAMLAR EN ÇOK SAĞLIĞI TEHDİT ETTİ

Reklam Kurulu tarafından uygulanan idari para cezalarının sektörel dağılımına bakıldığında, 3 milyon 350 bin 952 lira idari para cezası ile sağlık sektörü ilk sırada yer aldı.

Sağlık sektörünü sırasıyla 2 milyon 232 bin 808 lira ile kozmetik ve 2 milyon 100 bin 340 lira ceza ile gıda sektörü takip etti.

Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilanlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemede ülke koşullarının yanı sıra reklamcılık alanında evrensel kabul görmüş tanım ve kuralları dikkate alıyor. Yasa ve ilgili düzenlemelere aykırı ticari reklam ve ilanlar hakkında tüketiciler, rakip firmalar, kurum ve kuruluşlar başvurabilirken, resen de inceleme yapılabiliyor.

Kurula gelen dosyalar sağlık, kozmetik ve temizlik ürünleri, gıda, iletişim hizmetleri, teknoloji, dayanıklı tüketim malları, turizm, finansal hizmetler, tütün ve alkol, eğitim, enerji, örtülü reklam ve diğer sektörler olmak üzere 13 başlık altında incelenirken, kanuna aykırı reklamlar için durdurma, düzeltme veya para cezası verilebiliyor.

AA