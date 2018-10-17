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O tatil köyünde hizmet durduruldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan ve 1968 yılında işletmeye açılan Basın İlan Kurumu'na ait tatil köyünde, mevsim koşulları yüzünden kullanım oranı azaldığı gerekçesiyle hizmet durduruldu.

android-time 19:22 17 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
O tatil köyünde hizmet durduruldu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan ve 1968 yılında işletmeye açılan Basın İlan Kurumu'na ait tatil köyünde, mevsim koşulları yüzünden kullanım oranı azaldığı gerekçesiyle hizmet durduruldu.

Basın mensuplarının tatil yapmalarına olanak sağlanması için Darıca’ya bağlı Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu’nda, 45 dönümlük arazi üzerine kurulan Basın İlan Kurumu Darıca Tatil Köyü Sosyal Tesisleri’nde, mevsim koşulları nedeniyle hizmet durduruldu.

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“MEVSİM KOŞULLARI YÜZÜNDEN…”

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü yetkililerince yapılan açıklamada, mevsim koşulları yüzünden kullanım oranı azaldığı belirtilerek, tatil köyünde 2 gün önce hizmet verilmemeye başlandığı kaydedildi. Kasım ayında yapılacak Genel Kurul’da, tatil köyünün kiraya verilip, verilmeyeceğinin karara bağlanacağı öğrenildi. DHA

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Son güncelleme: android-time 19:2317.10.2018
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