Odalarda seçim rüzgarı

Türkiye ekonomisinin kalbi İstanbul’da oda ve borsa seçimleri bu ay yapılıyor. Geçen yıl ekim ve kasım aylarında yapılması gereken ancak Bakanlar Kurulu kararıyla Nisan 2018 tarihine ertelenen seçimlerde, İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) ve Deniz Ticaret Odası’nda (DTO) yeni yönetim kurulları belirlenecek.

İlk olarak meslek komiteleri ve meclis üyelerinin belirleneceği seçimlerde, daha sonra yeni başkanlar ve yönetim kurulu üyeleri seçilecek. İstanbul'daki seçimlerde gözler en çok İTO ve İSO'da olacak. 17 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük sanayi odası olan İSO'da, komite seçimleri dün yapıldı. Mevcut Başkan Erdal Bahçıvan'ın son ana kadar tek aday olarak görüldüğü seçimlerde, komite seçiminden 1 gün önce İSTİB Başkanı Ali Kopuz da listesini duyurdu. 7 Nisan Cumartesi günü ise İSO'da Meclis Başkanlık Divanı, yönetim kurulu, disiplin komisyonu, TOBB delegeleri ve meslek komitesi başkanları seçimleri gerçekleştirilecek.

İTO'DA YARIŞ KIZIŞTI

415 bin üyesiyle dünyanın en büyük ticaret odalarından birisi olan İTO'da da seçim yarışı tüm heyecanıyla sürüyor. Geçen aralık ayında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın ardından Abdullah Teber, Murat Kalsın ve Şekip Avdagiç başkanlığa adaylıklarını açıkladılar. Ancak Murat Kalsın, seçime kısa bir süre kala adaylıktan çekildiğini duyurdu. 9 Nisan'da komite seçimlerinin yapılacağı İTO'da Teber ve Avdagiç yoğun bir şekilde seçim faaliyetlerine devam ediyor. Bu iki isim, zaman zaman açıklamalarıyla da karşı karşıya geliyor.

BLOK ZİNCİR İLE SEÇİM SİSTEMİ

İTO'nun 9 Nisan'daki komite seçimlerine Bilgi Teknolojileri Komitesi için iş insanı Cem Haydar Bektaş öncülüğündeki “yenilikçi” grup damgasını vuracak. Bektaş, “Üyelerin elektronik imza kullanacağı blok zincir teknolojisiyle çalışacak e-seçim ve oylama sistemiyle denetim ve şeffaflık getireceğiz. Kazanırsak e-devletle tam bütünleşik çalışacak elektronik demokrasiyle zaman ve para kaybını ortadan kaldıracağız” dedi.