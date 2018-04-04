ÖDED Başkanı uyardı: “Bitcoin’e yatırımın Çiftlikbank’a yatırımdan farkı yok”

Sanal para birimi bitcoin, sert yükselişi ve düşüşüyle tüm dikkatleri üzerine çekerken, uyarılar ise peş peşe geliyor. Bitcoin'e yatırım trendini değerlendiren Ödeme ve Elektronik Para Derneği Başkanı Burhan Eliaçık, “Bitcoin, Çiftlikbank gibi kısa yoldan para kazanma aracı olarak görülüyor. Bitcoin'e yatırım yapılması sakıncalı” diye konuştu.

Sanal para birimleri ile ilgili tartışmalar sürerken, Ödeme ve Elektronik Para Derneği (ÖDED) Başkanı Burhan Eliaçık’tan bu konuda önemli uyarılar geldi.

“BİTCOİN, 1600’LÜ YILLARDAKİ LALE SOĞANI GİBİ BİR BALON VE HER AN PATLAYABİLİR”

Bitcoin’i yatırım aracından ziyade 1600’lerdeki lale soğanı örneğine benzeten Eliaçık, şöyle konuştu: “Bitcoin sanal para tanımına dâhil olan ancak tam karşılığı olmayan ve mevzuatta da tanımı yapılmamış bir kripto para. Dolayısıyla bitcoin’i yatırım aracından ziyade 1600’lü yıllarda lale soğanı örneğine benzetiyorum. Lale soğanı için insanlar o dönemlerde ‘Bugün alırsam yarın kazançlı çıkarım’ diyordu ancak balon patladığında alıcısı kalmadı ve bu nedenle de yatırım yapan insanlarda yıkıcı etkisi oldu. İşte bitcoin’i de aynı bu etkiyi yaratacak bir araç olarak değerlendiriyorum. Bitcoin de lale soğanı örneğinde olduğu gibi her an patlayabilir.”

“SANAL PARA BİRİMLERİNİ YATIRIM ARACI OLARAK GÖRMEK SAKINCALI”

Bitcoin’in finansal bir ürün, hizmet ya da para olmadığını vurgulayan Eliaçık, “Bitcoin bunların tamamen dışında yer alıyor ve dolayısıyla ayrı bir yerde değerlendirilmesi gerekiyor. Bitcoin, Çiftlikbank gibi kısa yoldan para kazanma aracı olarak görülüyor. Esasen bitcoin’e yatırım yapmanın Çiftlikbank’a yatırımdan farkı yok. Tüm bu nedenlerden ötürü sanal para birimlerine yatırım yapılmasına da sıcak bakmıyorum ve sakıncalı buluyorum” diye konuştu.

“ÜLKEMİZE DEĞER KATACAK ALANLARI ANLATMAMIZA ENGEL OLMUYOR”

Finansal teknoloji şirketleri olarak tek bir işe odaklandıklarını ve o işi erişilebilir yapmaya çalıştıklarını ifade eden ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, bu çabanın çok daha fazla önemsenmesi gerektiğini şu sözlerle açıkladı: “Elektronik para ve ödeme kuruluşları olarak Dünya Bankası araştırmalarına göre Türkiye’de herhangi bir finansal hizmet kullanmayan ve hesabı olmayan 25 milyondan fazla kitleye erişerek onları finans dünyasının içine çekmeye çalışıyoruz. Tamamen BDDK’ya tabi olarak faaliyetlerini sıkı düzenlemeler çerçevesinde yürüten şirketleriz. Yeni finansal hizmetlerin kullanılması ve bu sayede dünya ile rekabet etme koşullarına erişimin mümkün olabilmesi için neler yapabileceğimizi anlatabileceğimiz böylesi bir dönemde bitcoin gündemde gereksiz derecede fazla yer tutuyor. Kripto para dünyası çok geniş ve hem fintekler hem de son kullanıcılar açısından farklı fırsatları barındırıyor. Bununla birlikte bu dünyayı sadece bitcoin ekseninden, yatırım amaçlı görmek doğru değil. Bitcoin’in çok daha olumlu ve ülkemize katma değer sağlayacak alanları ortaya çıkarmamıza ve anlatmamıza engel olduğunu düşünüyorum.”