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Ofçay’ın satışı için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı

Of Çaysan'ın tam kontrolünün Jacobs tarafından devralınması için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.

android-time 17:36 1 Ekim 2018
Haberler Ekonomi
Ofçay’ın satışı için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı
Of Çaysan'ın tam kontrolünün Jacobs tarafından devralınması için Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldı.

Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin tam kontrolünün Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Ticaret Sanayi AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kurumu’na başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çay ve kahve ürünleri imalatı sektöründe faaliyet gösteren Of Çaysan Tarım Ürünleri Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin tam kontrolünün Jacobs Douwe Egberts TR Gıda Ticaret Sanayi AŞ tarafından devralınması için Rekabet Kuruluna başvuru yapıldı.

AA

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Son güncelleme: android-time 17:4101.10.2018
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