Öğrenciler artık kapıya konmayacak

Hazırlanan kanun tasarısı ile artık özel okul ve yurtlara yönelik haciz işlemleri, eğitim öğretim dönemi sonunda yapılacak.

Antalya’da borcu nedeniyle haciz uygulanan ve 600 öğrencisi ile öğretmeleri kapıya konulan özel bir okulda yaşananlar, Milli Eğitim Bakanlığına ders oldu. Hazırlanan kanun tasarısı ile artık özel okul ve yurtlara yönelik haciz işlemleri, eğitim öğretim dönemi sonunda yapılacak. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin ”Bazı özel okullar ve yurtlar, işletme realitelerinden dolayı sıkıntılar yaşıyor.

Bir daha Antalya’daki gibi örnek olmaması için bu kanun tasarısı hazırlandı. Özel öğretim kurumları ve öğrenci yurdu işletmecileri iflas ya da benzeri durumlarla karşı karşıya kaldıklarında, okuldaki eğitim öğretim süreci aksamayacak. Haciz işlemi eğitim öğretim dönemi sonuna ertelenecek” dedi.

Yusuf Tekin, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda yaptığı açıklamada ”Türkiye'de özel okul, özel öğretim kurumları sektörü ciddi bir ivme kazandı. Yeni kurumlarımız faaliyete geçti fakat bu kurumlarımızdan işletme realitelerinden dolayı bazı sıkıntılar yaşayan kurumlarımız var ve geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaşadığımıza benzer bir örnek olmaması için bu kanun tasarısı hazırlandı.

Özel öğretim kurumları işletmecileri iflas ya da benzeri durumlarla karşı karşıya kaldıklarında okuldaki eğitim öğretim süreci aksamayacak. Haciz işlemi yapılacaksa bu, eğitim öğretim döneminin sonuna ertelenecek. Bu konuda hem Maliye Bakanlığıyla hem ilgili kamu kurumlarıyla görüştük. Özel yurtları da aynı kapsamda değerlendirdik. Yani özel yurt işletmecisi eğer bu şekilde mallarının haczedilmesi durumuyla karşı karşıya kalırsa haciz işlemi, eğitim öğretim süreci sonuna ertelenecek” diye konuştu.

600 ÖĞRENCİ KAPIYA KONMUŞTU

Geçtiğimiz Ocak ayında Antalya’daki Bilge Adam Koleji borçlarını ödeyemediği için haczedilmiş, 600 öğrenci ile öğretmeler kapı önüne konularak eğitim sona ermişti. İki yıl önce Antalya’da hizmete açılan Özel Bilge Adam Koleji, girdiği ekonomik dar boğazdan çıkamayınca iflas etmişti. Çeşitli firmalara yaklaşık 7 milyon lira borcu olan okulun, sıraları, yazı tahtaları, elektronik cihaz ve müzik aletleri gibi bir çok demirbaşı, icra memurları tarafından sökülerek götürülmüştü.

Veliler ve öğrenciler okul önünde eylem yapmış ve ”Okulumuzda eğitim durdu. Karşımızda muhatap da yok. Resmen dolandırıldık. Hadi bunlar dolandırıcı da devlet nerede, Milli Eğitim Bakanlığı nerede? Peşin olarak ödediğimiz okul ücretlerinin akıbeti ne olacak? 16 bin metrekarelik bir alanda inşa edilen özel okul, daha inşaat halindeyken öğrenci kaydı yaptı. Teknoloji ve uzay bilimleri gibi alanların öne çıktığı afişlerle veliler ikna edildi. Biz çocuğumuz uzaya gidecek sanıyorduk, dolandırıldık. Özel okul açmak kafe açmaktan daha kolay” demişlerdi.