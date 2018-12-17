Öğretmen maaşları ne kadar? Öğretmen ve memur maaşlarına 2019’da ne kadar zam yapılacak?

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam ne kadar olacak sorusunun yanıtını arayanlar yılbaşının gelmesi ile arttı. Temmuz 2018'de yüzde 8,67 zam yapılan memur ve öğretmen maaşlarına 2019 Ocak'ta ne kadar zam yapılacak? Sözcü’nün enflasyonun bugünkü seyri üzerinden yaptığı tahmini hesaplamalara göre, eğer enflasyonda mucizevi bir düşüş olmazsa, ocak ayında öğretmen, memur ve memur emeklileri yüzde 4’lük zamma ilave olarak yüzde 12.5 civarında enflasyon farkı alacak.

Mutfağı adeta yangın yerine dönen milyonlarca memur ve emeklinin gözü ocak ayında alacağı maaş zammına çevrildi. Müsteşar, öğretmen, doktor, polis, mühendis, avukat, vaiz, araştırma görevlisi gibi memurların zamlı maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar…

2018 TEMMUZ’DA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Temmuz ayında memur, sözleşmeli personel ve memur emeklisi yüzde 8,67 zam aldı. İşçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı ise yüzde 9,17 oldu. Zam sonrası en düşük memur maaşı temmuzda 3 bin 133 TL'ye yükseldi. En düşük memur emeklisi maaşı ise 2 bin 149 TL oldu.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Kurlardaki ani yükselişin ardından iğneden ipliğe her şeye gelen yüklü zamlar enflasyon canavarını hortlatırken mutfağı adeta yangın yerine dönen milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü ocak ayında alacağı maaş zammına çevrildi. İşçi esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 civarında gerçekleşecek. Enflasyonun daha da yükselmesi halinde bu zam oranları daha da artacak. Ancak maaş zamları hiçbir şekilde yüzde 50’lere dayanan mutfak enflasyonuna çare olmayacak.

TEMMUZ 2018 İTİBARİ İLE DERECELERİNE GÖRE ÖĞRETMEN MAAŞLARI

1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olarak öğretmenlerin maaşlarına % 8,67 oranında (enflasyon farkı dahil) artış yapıldı. 15 Temmuz 2018 tarihinde maaşlarını zamlı alan öğretmenlere ayrıca 1-14 Temmuz dönemine ilişkin farklar da ödenecek. Eş ve çocuk nedeniyle aile yardımından ve asgari geçim indiriminden yararlanmayan öğretmenlere göre yapılan yeni zamlı maaş hesaplaması şu şekilde oluştu:

2018 yılı Temmuz ayı öğretmen maaşı (aile yardımı hariç)

D/K Hizmet Yılı Temmuz-Aralık 2018 öğretmen maaşı

(Gelir Vergisi oranı %15 olursa)

Net Maaş 14 Günlük Fark Toplam

1/4 25 ve üzeri 3.830 TL 149 TL 3.979 TL

1/4 24 3.829 TL 149 TL 3.978 TL

1/3 23 3.822 TL 148 TL 3.970 TL

1/2 22 3.815 TL 148 TL 3.963 TL

1/1 21 3.809 TL 148 TL 3.957 TL

2/3 20 3.736 TL 145 TL 3.881 TL

2/2 19 3.729 TL 144 TL 3.873 TL

2/1 18 3.723 TL 144 TL 3.867 TL

3/3 17 3.658 TL 140 TL 3.798 TL

3/2 16 3.653 TL 140 TL 3.793 TL

3/1 15 3.647 TL 139 TL 3.786 TL

4/3 14 3.601 TL 137 TL 3.738 TL

4/2 13 3.596 TL 137 TL 3.733 TL

4/1 12 3.592 TL 137 TL 3.729 TL

5/3 11 3.461 TL 132 TL 3.593 TL

5/2 10 3.456 TL 132 TL 3.588 TL

5/1 9 3.430 TL 116 TL 3.546 TL

6/3 8 3.418 TL 116 TL 3.534 TL

6/2 7 3.409 TL 115 TL 3.524 TL

6/1 6 3.410 TL 115 TL 3.525 TL

7/3 5 3.381 TL 114 TL 3.495 TL

7/2 4 3.378 TL 114 TL 3.492 TL

7/1 3 3.375 TL 114 TL 3.489 TL

8/3 2 3.368 TL 114 TL 3.482 TL

8/2 1 3.365 TL 114 TL 3.479 TL

9/2 1 3.323 TL 112 TL 3.435 TL

9/1 0 3.320 TL 112 TL 3.432 TL