Öğretmen maaşları ne kadar oldu? Temmuz 2018 itibari ile zamlı öğretmen maaşları..

2018 yılı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra öğretmen maaşlarına 1 Temmuz 2018 tarihinden geçerli olarak % 8,67 oranında artış yapıldı. Peki, zamlı öğretmen maaşları ne kadar oldu? Hepsi ve daha fazlası haberimizde...