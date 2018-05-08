Öğretmenlerin ders ücreti ne kadar? Ek ders ücreti hesaplama: Temmuz ayı zam oranları…

Öğretmenlere haftalık ders programlarının dışında çalışma saatlerine (gündüz, örgün) ve çalışılan kuruma göre değişiklik gösteren ek ders ücreti ödenir. Ek ders ücreti ne kadar oldu? Ek ders ücreti nasıl hesaplanır? gibi sorularınıza haberimizde yanıt bulabilirsiniz…

Ek ders ücreti kadrolu ve sözleşmeli öğretmenlikte farklılık gösterdiği gibi öğretmenin öğrenim durumuna göre de farklılık gösterir. Hangi öğretmen ne kadar ek ders ücreti alır merak ediyorsanız yazımızda ek ders ücreti hesaplama ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz…

EK DERS ÜCRETİ NE KADAR OLDU? TEMMUZ ZAM ORANI…

Öğretmenlerin aldığı ek ücret 2018 yılı Ocak ayında (ilk 6 ay için) yüzde 4 zamlandı. Temmuz ayında ise (yılın ikinci 6 ayı için) yüzde 3,5 zamlanacak.

2018 yılında öğretmenlere ödenen net ek ders ücretleri de şöyle oldu:

Sözleşmeli öğretmen: 10.97 TL

Kadrolu öğretmen: 12.81 TL

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EK DERS ÜCRETİ HESAPLAMA

Ek ders ücreti hesaplaması yaparken. Görev türü, ödenecek ek ders ücretinin 1 ders saati karşılığı miktarı, ücret yılı ayı, öğretmenin normal ücreti ve öğrenim durumu gibi bilgiler önem taşımaktadır. Öğretmenlerin ek ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilgili mali yıl bütçe kanunu ve ilgili dönem toplu sözleşmesinde yer alan hükümler ile aylık katsayısı esas alınmak suretiyle hesaplanmaktadır.

GÜNDÜZ ÖĞRENİMİ: Ek ücret hesaplaması yapılırken saat başına alınması gereken ek ders ücreti 140 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı ile bulunur.

ÖRGÜN ÖĞRETİM VE TATİL GÜNLERİ: Yaz tatillerinde, haftalık tatillerde (cumartesi, pazar) ve örgün öğretim verilen kurumlarda (Saat 18:00'dan sonra) öğretim faaliyetleri için, 150 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ek ders ücreti ödenir.

ÖĞRENİM DURUMU: Yüksek lisans yapmış olanlara ek ders ücretleri %5 artırımlı, doktora yapmış olanlara ise %15 artırımlı ödenir.

KURUM FARKI: Öğretmenlerin aldığı ek ders ücreti öğretmenlik yaptıkları kurumlara göre de farklılık gösterir. İşte bu kurumlar ve fark ücretleri..

Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmen ve yöneticilere % 25 fazlasıyla ödenir.

Cezaevlerinde görevli öğretmenlere % 25 fazlasıyla ödenir.

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında ders görevi alan yönetici ve öğretmenlere saat ücreti % 100 fazlasıyla ödenir.