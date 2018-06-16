OHAL’de ekonomi 2 yılda dibe vurdu

CHP’nin hazırladığı raporda, “Türk parası pul oldu, enflasyon azdı benzin ve mazot fiyatı arttı, ailelerin banka borcu katlandı” denildi

CHP'nin İşveren Sendikaları ve Odalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak'ın koordinasyonunda hazırlanan olağanüstü hal durumu (OHAL) raporunda, ekonomik göstergeler değerlendirildi. Raporda 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL'in bir sivil darbe olduğu vurgulanarak, “Türk Lirası pul oldu. Enflasyon azdı. Esnafın bankalara borcu, benzin ve mazot fiyatı, döviz açığı, cari açık, özel sektörün döviz açığı ve dış ticaret açığı arttı. Türkiye ekonomisi ve yönetimi tefecilere teslim edildi. Son 15 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye, 150 milyar dolar, yani 666 milyar lira, yurt içindeki tefecilere ise 675 milyar lira faiz ödendi'' denildi.

Ülkemize giren doğrudan yabancı sermayenin ve kişi başına düşen gelirin azaldığı vurgulanan raporda, şöyle denildi:

“Hane halkının bankalara borcu arttı. Hapisteki gazetecilerin sayısı arttı, emekçilerin hakları ellerinden alındı, işçilerin çalışma koşulları kötüleşti. Kadın cinayetleri, taciz ve tecavüz arttı. İflas eden şirketlerin sayısı arttı, esnaf kepenk kapattı, hukuksuzluk tavan yaptı, çiftçi, köylü borç batağına saplandı.”