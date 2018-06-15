OHAL’den önce OHAL’den sonra…

CHP’nin İşveren Sendikaları ve Odalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak’ın koordinasyonunda hazırlanan OHAL raporunda, ekonomik göstergeler değerlendirildi. Raporda, “Türk parası pul oldu, enflasyon azdı, esnafın bankalara borcu ile benzin ve mazot fiyatı arttı, ailelerin banka borcu katlandı” değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL'in bir sivil darbe olduğu vurgulandı ve ‘'Türk parası pul oldu. Enflasyon azdı. Esnafın bankalara borcu, benzin ve mazot fiyatı, döviz açığı, cari açık, özel sektörün döviz açığı ve dış ticaret açığı arttı. Türkiye ekonomisi ve yönetimi tefecilere teslim edildi. Son 15 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye, 150 milyar dolar, yani 666 milyar lira, yurtiçindeki tefecilere ise 675 milyar lira faiz ödendi'' denilerek şu saptamalar yapıldı:

YABANCI SERMAYE: Ülkemize giren doğrudan yabancı sermaye, kişi başına düşen milli gelir azaldı. Hane halkının bankalara borcu arttı. Hapisteki gazetecilerin sayısı arttı, emekçilerin hakları ellerinden alındı, işçilerin çalışma koşulları kötüleşti. Kadın cinayetleri, taciz ve tecavüz arttı. İflas eden şirketlerin sayısı arttı, esnaf kepenk kapattı, hukuksuzluk tavan yaptı, çiftçi, köylü borç batağına saplandı.

AÇIKLAR ARTTI:20 Temmuz'da ilan edilen OHAL'den önce dolar 3.03 TL, Euro 3.33 TL idi. Döviz artışıyla birlikte firmaların döviz açığının 627 milyar liradan 1024.4 milyar liraya çıktı. OHAL öncesi 423.1 milyar dolar olan dış borç ise, 453 milyar dolara ulaştı. Özel sektörün dış borcu 297.2 milyar dolardan 316.4 milyar dolara. Cari açık 29.4 milyar dolardan 55.4 milyar dolara, dış ticaret açığı 58.1 milyar dolardan 84.9 milyar dolara çıktı.

YABANCI GELMEDİ: OHAL'den önce Türkiye'ye giren doğrudan yabancı sermaye toplamı 13.7 milyar dolar iken OHAL sonrası 12 milyar dolara geriledi. Milli gelir 862.7 milyar dolar iken 851.1 milyar dolara kadar düştü.

BORCUMUZ ARTTI: Hane halkının bankalara borcu 397.8 milyar liradan 498.5 milyar liraya ulaştı. KOBİ'lerin bankalara olan borcu ise 404.2 milyar liradan 529.1 milyar liraya çıktı. Benzinin litresi 4.48 lira iken 6.29 liraya, motorinin litresi 3.87 liradan 5.72 liraya çıktı. TÜİK'in yaşam memnuniyeti araştırmasında ‘mutlu' olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 61.3'ten yüzde 58'e geriledi.

RUSYA'DAN SONRA İKİNCİ OLDUK: Cezaevindeki hükümlü ve tutuklu sayısı 188 bin iken OHAL sonrası 230 bine çıktı. Cezaevindeki, hapisteki kişi sayısı yüzde 22.3 arttı. Tutuklu ve hükümlülerin nüfusa oranında Rusya'dan sonra ikinci olduk. Bu süreçte 5 bin 822 akademisyen, 33 bin 497 öğretmen ve idari personel görevden alınırken, 114 bin 729 kişi kamudan ihraç edildi. 154 bin işçinin grev hakkı engellendi, iş cinayetlerinde 2 bin 6 işçi yaşamını yitirdi. 624 kadın öldürüldü, 387 çocuk istismara uğradı. Çalışmak zorunda bırakılan 2 milyon çocuğun yüzde 80'ni sigortasız ve kadınların yüzde 27'si işsiz.