2018 okul servisi ücretleri belli oldu! İşte yeni okul servis ücretleri…

2018 okul servis ücretleri açıklandı. Türkiye genelinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulanacak okul servisi ücretleri tespit edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 6 Eylül'deki toplantısında gündeme gelen öğrenci servis ücretlerinin fiyat tarifesi belli oldu. İstanbul'da, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okul servisi ücretlerinde yüzde 12 artış yapıldı. Ankara'da ise servis ücretlerine yüzde 13 İzmir'de ise yüzde 29 oranında bir zam yapılmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 6 Eylül’deki toplantısında gündeme gelen öğrenci servis ücretlerinin fiyat tarifesi belli oldu. İstanbul’da, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında okul servisi ücretlerinde yüzde 12 artış yapıldı.

İşte 2018- 2019 İstanbul’daki okul servisi ücret fiyatları

ANKARA VE İZMİR’DEKİ SERVİS ÜCRETLERİ

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi de başkentte 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 13 artış yapıldığını bildirdi. Seyfi, şunları kaydetti: “Yıllık bin 611 lira olan 0-3 kilometrelerdeki servis ücreti bu yıl bin 818 liraya, bin 764 lira olan 3-6 kilometrelerdeki ücret bin 989 liraya, 6-10 kilometrelerdeki ücret 2 bin 61 liradan 2 bin 340 liraya, 10-15 kilometrelerdeki ücret 2 bin 412 liradan 2 bin 718 liraya yükseltildi. 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücret, yüzde 14,8 zamla 47 liradan 54 liraya çıkarıldı.”

REHBER ZORUNLU SERVİSLERDE YÜZDE 10 İLAVE ÜCRET

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı da okul servis ücretlerine akaryakıt, araç fiyatları ve araç bakım masraflarındaki artışlar nedeniyle ortalama yüzde 29 zam yapıldığını ifade etti. Yıllık bin 395 lira olan 0-3 kilometrelerdeki ücretin bin 800 liraya çıkarıldığını belirten Bostancı, bin 710 lira olan 3-6 kilometrelerde ücretin 2 bin 205 liraya, 6-10 kilometrelerde bin 800 liradan 2 bin 340 liraya, 10-20 kilometrelerde 2 bin 565 liradan 3 bin 330 liraya yükseltildiğini söyledi. Bostancı, 20-25 kilometre için 3 bin 735 lira, 25-30 kilometre için 4 bin 95 lira, 30-35 kilometre için 4 bin 275 lira ve 35-40 kilometre için 4 bin 545 lira alınacağını vurgulayarak, 40 kilometreyi aşan her kilometreye 1 lira ekleneceğini dile getirdi.

Hasan Basri Bostancı, rehber personel bulundurulması zorunlu servislerde fiyatlara yüzde 10 ilave edileceğini kaydetti. Anaokulu ve özel okullar için servis ücretlerinin ise mesafeye göre aylık 240 lira ile 540 lira arasında değiştiğine işaret eden Bostancı, bölgede bazı özel okul servislerinin fiyatlarının belirlenen fiyatın çok üzerinde olduğu konusunda uyarıda bulundu. Bostancı, velilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezince belirlenen fiyatların üzerinde ödeme yapmamalarını isteyerek, fiyat tarifesinin odalarına ait web sitesinde yayımlandığını bildirdi. Hem devlet hem de özel okullarda uygulanacak fiyatların dışında farklı bir isim altında herhangi bir ücret talep edilmesi halinde veliler, 153 numaralı Beyaz Masa’ya şikayette bulunabilecek.

AA